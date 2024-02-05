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Интерфакс-АВН

В 2024 г. на вооружение белорусской армии планируют принять ЗРК "Бук-МБ2", БТР V-2 и ударный беспилотник "Чекан" - Минобороны

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Бронетранспортер V-2 МЗКТ-690003 (8х8)
Бронетранспортер V-2 МЗКТ-690003 (8х8).
Источник изображения: pbs.twimg.com

Минск. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Модернизированный зенитный ракетный комплекс "Бук-МБ2", бронетранспортер V-2 и ударный беспилотный авиакомплекс "Чекан" планируют принять на вооружение белорусской армии в текущем году, сообщил замминистра обороны по вооружению - начальник вооружения Вооруженных сил Белоруссии Андрей Федин.

"Что касается перспективы, то в текущем году арсенал Вооруженных сил пополнят следующие образцы вооружения. Авиационные воинские части еще пополнятся вертолетами Ми-35М. В войска противовоздушной обороны продолжатся поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Будет продолжена поставка средств радиолокации, таких как "Противник-ГМ", "Восток", маловысотные радиолокационные комплексы "Роса", - сказал Федин в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он отметил, что в Сухопутные войска начнется поставка модернизированных танков Т-72Б2. В силы специальных операций продолжится поставка модернизированных бронетранспортеров БТ-7 МБ. Силы и средства разведки пополнятся комплексами мониторинга воздушной обстановки "Рагнеда".

"Мы продолжим закупку беспилотных авиационных комплексов и средств борьбы с ними. Кроме того, постоянное внимание нами уделяется средствам разведки, наблюдения, прицеливания, защиты, экипировки личного состава. В рамках проводимых опытно-конструкторских работ планируем принятие на вооружение модернизированного зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ2", бронетранспортера V-2, ударного беспилотного авиационного комплекса "Чекан", - проинформировал Федин.

Замминистра добавил, что только в прошлом году на вооружение белорусской армии было принято более 70 различных образцов вооружения и техники.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
Ми-35
Противник-ГЕ
Т-72
Т-72Б
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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