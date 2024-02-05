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Военное обозрение

Индийская компания представила «усовершенствованию версию Т-72» - танк Atharva

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Источник изображения: topwar.ru

Индия представила усовершенствованную версию танка Т-72, назвав его Atharva. Этот проект был осуществлен частной компанией AVNL в ответ на запрос Минобороны о модернизации существующего парка танков Т-72М1.

Модернизированный Т-72 Atharva является гибридным танком, сочетающим элементы Т-72 и Т-90С

- говорится в западном издании Army Recognition.

Ключевым усовершенствованием танка Atharva стала замена старой башни Т-72М1 Ajeya на более новую от танка T-90С Bishma, который производится по лицензии, что значительно повысило огневую мощь ОБТ, ситуационную осведомленность и общую защищенность.

Боевое отделение теперь оборудовано передовыми прицельными приборами, включая тепловизионные и ночного видения, а также улучшенными системами связи. Добавление новых прицелов позволяет использовать 125-мм противотанковые управляемые ракеты, в частности российские 9М119М «Инвар» и 9М119М1 «Инвар-М», которые могут эффективно поражать тяжелобронированные цели на расстоянии до 5000 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Замена старой литой башни на новую сварную значительно повышает уровень защиты машины, особенно при противостоянии с вражескими танками или при противодействии ПТУР.

Однако установка усовершенствованной башни привела к увеличению веса танка с первоначальных 43,8 тонн до 45,8 тонн. Несмотря на это, танк сохранил прежний двигатель мощностью 780 л.с.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
3УБК20
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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