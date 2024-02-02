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ТАСС

Фон дер Ляйен пообещала Украине больше танков, вертолетов и 1 млн снарядов к концу года

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Глава Еврокомиссии отметила, что военная промышленность ЕС уже нарастила выпуск продукции на 40%

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия обещает поставить Украине новые танки, вертолеты, средства ПВО и миллион снарядов, но не к марту 2024 года, как она обещала раньше, а к концу 2024 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который не смог принять решение об увеличении Европейского фонда мира на €5 млрд для финансирования новых военных поставок Киеву, на чем настаивали фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Наша военная поддержка Украины уже достигла беспрецедентного уровня в €28 млрд. Мы поставим еще больше танков, вертолетов, ПВО, ракет и, конечно, больше снарядов. Военная промышленность ЕС уже нарастила выпуск продукции на 40%, и мы в ближайшие недели подпишем контракты", - пообещала она.

"ЕС поставит к марту 500 тыс. снарядов и удвоит эту цифру к концу года", - сказала фон дер Ляйен, окончательно признав, что свое обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года Брюссель выполнит только наполовину.

"Мы убедились, что все лидеры стран ЕС осознают, какое ключевое значение имеет выполнение наших обязательств. Нам нужно понять, почему мы раньше запаздывали с нашими поставками", - заявил в свою очередь глава Европейского совета Шарль Мишель. Он, в частности, призвал страны ЕС работать со своими компаниями ВПК, чтобы изучить, как их можно стимулировать поставлять снаряды быстрее.

"Вероятно, сейчас мы должны отходить от механизма компенсаций странам ЕС [из Европейского фонда мира] их военных поставок Украине и перейти к общим закупкам снарядов и вооружений и поддержке нашей военной промышленности", - сказал он.

Согласно итоговому заявлению саммита, лидеры ЕС отложили дискуссию о новом увеличении объема Европейского фонда мира до марта, дав поручение дополнительно проработать это решение на министерском уровне. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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