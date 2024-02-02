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Интерфакс-АВН

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине - глава Евросовета

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Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель во время саммита Украина-ЕС в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель во время саммита Украина-ЕС в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Брюссель. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласились на выделение из бюджета Европейского союза 50 млрд евро на финансовую помощь Украине, сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель.

"Все 27 лидеров согласились на выделение дополнительного пакета помощи Украине из европейского бюджета объемом 50 млрд евро", - написал он в соцсети X. Подробной информации о договоренностях Мишель не предоставил.

В четверг в Брюсселе проходит внеочередной саммит ЕС по бюджету.

Созвать специальное заседание Евросовета было решено после того, как главы государств и правительств стран ЕС не смогли договориться о поправках к бюджету на четыре года на плановом саммите Европейского союза 14-15 декабря. Этому помешало вето Венгрии, не согласившейся с условиями, на которых планировалось предоставить макрофинансовую помощь Украине на 50 млрд евро в рамках общего увеличения бюджета на 64,6 млрд евро.

Утром в четверг руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что у Будапешта нет уверенности относительно успеха саммита ЕС по помощи Украине, поскольку, по его мнению, в Брюсселе вместо поиска компромисса пытаются шантажировать венгерскую сторону.

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
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