Путин заявил, что самый острый участок борьбы за Россию - в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами.

При этом, по словам кандидата в президента РФ, борьбу за будущее страны ведет каждый россиянин

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Самый острый и опасный участок борьбы за Россию сейчас в зоне специальной военной операции, но борьбу за будущее страны ведет каждый россиянин, уверен кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

"Вот сейчас идет бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются, как и другие наши ребята на всех участках соприкосновения с противником. Это самый острый, самый чувствительный, самый опасный участок борьбы за Россию", - заявил Путин на встрече с доверенными лицами.

"Но у каждого из здесь собравшихся, у каждого гражданина нашей страны свой участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей", - указал Путин. "Давайте мы друг другу пожелаем успехов на этом пути и всей нашей любимой Родине!" - этими словами Путин под аплодисменты завершил встречу с доверенными лицами.