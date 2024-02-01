Отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории - Шойгу на переговорах с министром обороны КНР

Координация усилий РФ и КНР способствует снижению конфликтного потенциала в мире

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о лучшем периоде в российско-китайских отношениях за всю историю, отметив, что координация усилий двух стран оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку.

"На современном этапе отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видеоконференцсвязи в среду.

По оценке министра обороны России, координация усилий двух стран "оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку, способствует снижению конфликтного потенциала".

"Нацелены на безусловную реализацию всех достигнутых договоренностей, которые формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности", - заявил Шойгу, отметив, что ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран - президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.