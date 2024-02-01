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Интерфакс-АВН

Отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории - Шойгу на переговорах с министром обороны КНР

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Координация усилий РФ и КНР способствует снижению конфликтного потенциала в мире

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о лучшем периоде в российско-китайских отношениях за всю историю, отметив, что координация усилий двух стран оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку.

"На современном этапе отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видеоконференцсвязи в среду.

По оценке министра обороны России, координация усилий двух стран "оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку, способствует снижению конфликтного потенциала".

"Нацелены на безусловную реализацию всех достигнутых договоренностей, которые формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности", - заявил Шойгу, отметив, что ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран - президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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