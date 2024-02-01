Bloomberg: ЕС к 1 марта передаст Украине только 600 тыс. снарядов из обещанного 1 млн

На неформальной встрече в Брюсселе министры обороны ЕС попытаются найти дополнительные источники поставок, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Страны ЕС к 1 марта смогут поставить на Украину только 600 тыс. артиллерийских снарядов из обещанного 1 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Неназванные дипломаты сообщили агентству, что из-за постоянных задержек производства боеприпасов и опасений по поводу истощения имеющихся запасов страны ЕС сильно отстанут от плана по поставкам 1 млн снарядов Киеву. Удастся направить лишь около 600 тыс. боеприпасов.

Ожидается, что на неформальной встрече в Брюсселе, которая проходит во вторник и среду, министры обороны ЕС попытаются найти дополнительные источники поставок. Но, по сведениям источника, в любом случае обещанное в прошлом году количество снарядов направлено Украине не будет.

Bloomberg напомнил, что украинские военные испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны. "Россия сможет продолжать задействовать артиллерию, пока ее пехота атакует украинские позиции", - прокомментировала агентству перспективу усугубления проблемы недостатка боеприпасов аналитик американской исследовательской организации RAND Corporation Энн Мэри Дэйли.

Лидеры Евросоюза обещали в прошлом феврале поставить Украине в течение года около 1 млн снарядов и ракет, однако в декабре 2023 года глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признали, что ЕС не сможет выполнить это обещание в срок. На тот момент ЕС смог поставить Киеву чуть более 300 тыс. артиллерийских снарядов, главным образом для гаубиц калибра 155 мм.

В то же время Мишель и фон дер Ляйен пообещали в 2024 году осуществить милитаризацию промышленности ЕС и довести выпуск снарядов до 1 млн в год.