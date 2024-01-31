Войти
ТАСС

На Украине признали возросшую интенсивность ударов РФ по объектам, где производят оружие

543
0
0
Пожарные ликвидируют возгорание в Харькове
Пожарные ликвидируют возгорание в Харькове.
Источник изображения: © AFP 2023 / SERGEY BOBOK

В компании "Украинская бронетехника" заявили, что производят около 20 тыс. минометных снарядов и 100 минометных установок в месяц

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Компания "Украинская бронетехника" признала, что Россия начала чаще наносить удары по предприятиям оборонной промышленности Украины. Об этом сообщила американская телекомпания ABC.

По ее информации, компания утверждает, что сейчас производит около 20 тыс. минометных снарядов и 100 минометных установок в месяц

"Всякий раз, [когда Россия наносит удары], мы должны быть уверены, что будет уничтожена только небольшая часть производственного процесса", - приводит ABC слова гендиректора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса.

Он считает, что в военном производстве на Украине есть свои плюсы: например, ремонт техники может производиться вблизи линии боевого соприкосновения. Бельбас подчеркнул, что возможность Киева инвестировать в собственную оборонную промышленность напрямую зависит от военной и финансовой поддержки со стороны Запада. При этом гендиректор "Украинской бронетехники" не отрицает, что создание собственной военно-промышленной базы займет у Украины "годы и годы".

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее сообщал, что Украина не способна самостоятельно нарастить производство вооружений до объемов, достаточных для создания паритета с Россией. При этом украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин выразил мнение, что организация совместного производства Украиной и США снарядов калибра 155 мм займет минимум два года, начало его функционирования в 2024 году невозможно. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
23.10.2023
Американский эксперт: США необходимо скорректировать зарубежное базирование вооруженных сил для сохранения мирового лидерства
26.04.2023
В США объяснили, почему контрнаступление – это "огромный риск" для Украины
30.01.2023
Украинский конфликт перекраивает ЕС. Франция и Германия остались не у дел
08.11.2022
WSJ: Салливан находится в контакте с Ушаковым и Патрушевым по Украине
17.08.2022
Военные эксперты ответили на главные вопросы о российских беспилотниках
10.01.2020
На посту у восточных рубежей НАТО: «защищают нас от России» (Forsvarets Forum, Норвегия)
05.09.2014
Раздвоение вертолетоносца
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 16:40
  • 58887
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ
  • 31.01 05:10
  • 38
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 30.01 18:20
  • 6
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 30.01 16:09
  • 0
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 30.01 15:48
  • 2
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 30.01 15:35
  • 0
Польский генерал Гоцул: Готовим войска к войне, а не к пикникам
  • 30.01 03:01
  • 1
Сравнение оружия: преимущества реальные и мнимые
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля