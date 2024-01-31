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Интерфакс-АВН

Москва рассматривает все ядерное оружие стран-членов НАТО как единый ядерный арсенал, нацеленный против РФ - Лавров

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Техники ВВС США закрепляют титановый кожух на верхней части межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Техники ВВС США закрепляют титановый кожух на верхней части межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Источник изображения: Фото: AP Photo/U.S. Air Force/John Turner

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Россия рассматривает все ядерное оружие стран-членов НАТО в качестве единого ядерного арсенала, будет учитывать в военном планировании возможное возвращение американского тактического ядерного оружия в Великобританию, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях, изучаем источник этих сведений и их достоверность", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Он добавил: "Но при всех обстоятельствах хочу вам сказать очень простую вещь - с того момента, как НАТО объявило нас главной угрозой, по сути дела, врагом, мы рассматриваем все ядерное оружие стран-членов НАТО - Соединенных Штатов, Британии и Франции как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации. В наших доктринальных документах мы исходим именно из этого".

Глава МИД РФ напомнил, что США "держат свое ядерное оружие в пяти странах Европы и обучают граждан этих стран применению тактического ядерного оружия".

"При всех обстоятельствах, как я уже сказал, все ядерное оружие этой "тройки", натовской "тройки", мы рассматриваем как единый ядерный арсенал и, соответственно, выстраиваем свои планы по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации", - отметил Лавров.

По его словам, "может меняться конфигурация этого арсенала, но суть от этого не меняется".

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Великобритания
Россия
США
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
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