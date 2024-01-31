Немецкий концерн в следующем году намерен удвоить выпуск снарядов - до 700 тысяч

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Военная поддержка Украины дорого обходится странам НАТО и остальным примкнувшим к так называемой Западной коалиции союзникам Киева. Зато фактическая реинкарнация гонки вооружений, которую остановил распад Советского Союза и роспуск блока Варшавского договора, привела к резкому росту спроса на вооружения и боеприпасы. Уцелевшие оборонные компании прежде всего США, отчасти Европы и ряда других государств буквально получили вторую жизнь, значительно наращивая выпуск продукции и отчитываясь о кратном росте доходов и прибыли.

Хотя динамика роста производства вооружений весьма значительная по сравнению с базовыми показателями, общее количество не удовлетворяет даже текущие нужды ВСУ, не говоря уже о необходимости восполнения арсеналов союзников Киева, сильно поиздержавшихся в ходе почти двух лет военного конфликта. Уже очевидно, что Евросоюз не выполнит данное в прошлом году обещание поставить украинской армии миллион снарядов к марту текущего года.

Один из крупнейших производителей вооружений, военной техники и боеприпасов в Германии и Европе немецкий концерн Rheinmetall AG отчитался по итогам девяти месяцев прошлого года, что планирует произвести 350 тысяч 155-мм снарядов в годовом исчислении. Это на 250% больше, чем годом ранее, когда объем выпуска составил 100 000 единиц боеприпасов за весь 2022-й. В следующем году концерн намерен удвоить эту цифру и довести ее до 700 000 снарядов (на 600% больше, чем в 2022 году).

В декабре прошлого года немецкий оборонный концерн сообщил о заключенном с одной из стран НАТО контракте на производство 155-мм снарядов для ВСУ на сумму 142 млн евро до конца этого года. С учетом роста в три-пять раз стоимости производства боеприпасов, произошедшего на фоне резко возросшего спроса, дефицита пороха и отсутствия резервных производственных мощностей, это довольно незначительная сумма в количественном выражении. По другому заказу Rheinmetall поставит в 2024 году еще сорок тысяч различных боеприпасов на Украину.

Для удовлетворения резко возросшего спроса на боеприпасы, в том числе для Украины, немецкий производитель планирует расширить производство на заводах в Австралии, Германии, Испании и ЮАР. Кроме того, в планах Rheinmetall «в кратчайшие сроки» построить новый завод по производству боеприпасов, о чем в конце января сообщил генеральный директор концерна Армин Паппергер в интервью немецкому изданию. Где конкретно будет находиться завод, в какие сроки он будет построен и сколько боеприпасов будет производить, Паппергер не уточнил.

По его словам, Rheinmetall в 2023 году получил заказы от правительства ФРГ на сумму более десяти миллиардов евро. Паппергер не исключил, что в этом году сумма увеличится до €15 млрд. При этом по рамочному соглашению с Минобороны ФРГ концерн должен поставить Украине боеприпасов на сумму 1,2 млрд евро в течение пяти лет до 2029 года.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в декабре заявил о планах Германии поставить Украине около 200 тысяч артиллерийских снарядов в 2024 году. По ранее опубликованным данным в западной прессе, украинские войска только за сутки расходуют до шести тысяч (около 180 000 в месяц) артиллерийских снарядов. Часть из них — это боеприпасы советского калибра, но их доля неуклонно снижается с учетом как выбытия орудий, так и истощения запасов снарядов, доставшихся Киеву после распада СССР.

По информации британской прессы, российские предприятия ВПК приближаются к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год. Плюс, как утверждается, боеприпасы для ВС РФ могут поставлять Иран и КНДР. Все европейское производство за первый год военного конфликта на Украине составляло 300 тысяч снарядов.