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Интерфакс-АВН

Байден дал указание разработать силовой ответ Ирану - СМИ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

США обвиняют Иран в гибели своих солдат в Иордании

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден, который считает, что ответственность за гибель американских военнослужащих в результате атаки на базу в Иордании лежит на Иране, дал указание своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, включая военный, сообщила газета Politico, ссылаясь на источники из числа чиновников.

"Байден, который, как известно, стремится ограничить конфликт и избежать втягивания Соединенных Штатов в очередную ближневосточную войну, дал указание своей команде разработать военные варианты в ответ на нападение, произошедшее в выходные", - говорится в публикации.

Издание сообщает, что в качестве вариантов, которые рассматривает Пентагон, может быть нанесение ударов по иранскому персоналу в Сирии или Ираке, или же по иранским военно-морским силам в Персидском заливе, сообщили источники Politico.

"Официальные лица предположили, что, как только президент даст добро, ответные меры, скорее всего, начнутся в ближайшие пару дней и будут нанесены волнами по целому ряду целей", - информирует Politico.

По данным издания, Байден приказал представить ряд вариантов ответов Ирану, которые позволили бы решительно сдерживать другие атаки, но в то же время избежать дальнейшего разжигания ситуации, в "уже тлеющем регионе".

Politico считает, что ни один президент США "не обходится без какого-либо иностранного кризиса, но для Байдена обстановка быстро осложняется". Конфликт на Ближнем Востоке, в частности, привел к снижению его рейтинга.

"Некоторые демократы все больше обеспокоены тем, что президентство Байдена рискует быть прерванным событиями за рубежом", - отмечает газета.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения.

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