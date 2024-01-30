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ЦАМТО

Книга рекордов ВС РФ пополнилась новыми достижениями Тихоокеанского флота по итогам 2023 года

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Церемония ввода в строй Тихоокеанского флота ВМФ России корвета "Резкий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 2104), построенного ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Влади
Церемония ввода в строй Тихоокеанского флота ВМФ России корвета "Резкий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 2104), построенного ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Владивосток, 14.09.2023.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 29 января. Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации пополнилась новыми достижениями Тихоокеанского флота (ТОФ) по итогам деятельности военных моряков в 2023 году.

Основных достижений тихоокеанцы добились в ходе мероприятий боевой подготовки, во время которых военнослужащие использовали новые нестандартные приемы и решения в достижении поставленных задач.

Корвет "Резкий" из состава дивизии надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил при проведении ракетной стрельбы зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Редут" сбил сверхзвуковую ракету "Москит". Ранее подобные учебно-боевые упражнения с уничтожением "Москита" не выполнялись на ТОФ.

Самолет МиГ-31БМ смешанного авиаполка ТОФ выполнил ракетную стрельбу по низколетящей высокоскоростной мишени.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" совершил марш в сложных арктических условиях местности.

Экипаж корвета "Гремящий" выполнил ракетную стрельбу по морской цели с многократным пересечением 180 меридиана.

На Подводных силах ТОФ экипаж атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами "Томск" впервые произвел двухзалповую стрельбу крылатой ракетой "Гранит" с выполнением двух боевых упражнений, тем самым обеспечив выполнение двух тактических эпизодов.

Тихоокеанский флот по итогам 2023 года установил 9 рекордов, увеличив качественные и количественные показатели в боевой подготовке. В 2022 году ТОФ добился 8 достижений, включенных в Книгу рекордов ВС РФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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