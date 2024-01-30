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Украина недовольна американскими БМП "Брэдли" после огромных потерь — кроме того, нарекания вызывают свастики (Military Watch Magazine, США)

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Сгоревшие танки ВСУ под Ореховом, Запорожье
Сгоревшие танки ВСУ под Ореховом, Запорожье.
Источник изображения: inosmi.ru

MWM: поставленные Украине БМП "Брэдли" оказались непригодны для работы в мороз

ВСУ разочарованы американскими БМП "Брэдли", пишет MWM. Как оказалось, машины непригодны для работы в мороз, а нехватка боеприпасов только усугубляет недовольство украинцев. Между тем внимание СМИ привлекла размещенная на бортах этих БМП нацистская символика.

После нескольких месяцев репортажей о накапливающихся тяжелых потерях в подразделениях ВСУ, эксплуатирующих поставляемые США с апреля 2023 года боевые машины “Брэдли” (Bradley), телеканал CNN рассказал, что украинские военные недовольны тем, как эта техника показала себя против российских сил. Американское издание сообщило, что эти машины “оказались на острие копья” в ходе злополучного украинского контрнаступления, начавшегося в июне 2023 года. Подчеркивается, что, поскольку “десятки” машин были “повреждены и уничтожены в бою”, запасы техники на фронте оказались “ограниченными”. Сообщается также, что украинские экипажи особенно раскритиковали машины за то, что те не “выдерживают суровую украинскую зиму”, а также за плохое техническое состояние. “Брэдли” были сняты с производства в США в 1995 году, при этом подавляющее большинство единиц, построенных для армии США, были выведены из эксплуатации или помещены на хранение десять лет спустя.

По оценкам западных источников, из примерно 200 боевых машин “Брэдли”, поставленных Украине, более 80 были потеряны в течение пяти месяцев, из которых западные источники подтвердили потерю свыше 50. Кадры, опубликованные российскими источниками 22 июля, демонстрируют особенно тяжелые потери и целое “кладбище” БМП возле поселка Работино в Запорожской области. Первые кадры уничтоженных “Брэдли”, вместе с прибывшими из Германии танками “Леопард” 2A6 (Leopard), появились в июне, после чего Вашингтон пообещал поставить новые взамен утраченных.

Нарекания к боевым характеристикам “Брэдли” (особенно к его броневой защите, недостаточной для борьбы с мощными вооруженными силами противника) усугубляются растущей нехваткой боеприпасов, поразившей эксплуатирующие их подразделения. В частности, эту проблему, затронувшую многочисленные сухопутные подразделения украинской армии, высветили интервью с личным составом 47-й механизированной бригады.

Помимо актуальных претензий к боевым характеристикам БМП “Брэдли”, внимание средств массовой информации привлек еще и другой повод: на видео, где украинский экипаж ремонтирует одну из машин на передовой в спорном Донбассе, на броне была замечена нацистская символика, что не преминули отметить российские государственные СМИ.

Нацистские символы вообще нередко можно было видеть у вооруженных сил Украины даже до эскалации боевых действий в феврале 2022 года, при этом в докладах правительства США постоянно подчеркивается популярность нацистской идеологии среди украинских ополченцев. Немецкая бронетехника также прибыла с нацистскими знаками различия, как явствует из репортажей местного телевидения, а охранники президента Владимира Зеленского попали на камеру в униформе с шевронами с черепом и костями по мотивам символики нацистской 3-й танковой дивизии СС “Тотенкопф” или “Мертвая голова”.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Bradley
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