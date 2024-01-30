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Интерфакс-АВН

Пхеньян успешно испытал запущенные с подлодки крылатые ракеты - ЦТАК

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Испытания новой крылатой ракеты большой дальности в КНДР
Испытания новой крылатой ракеты большой дальности в КНДР.
Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Гонконг. 29 января. ИНТЕРФАКС - КНДР в воскресенье провела испытания стратегической крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31" с подводной лодки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

"Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд над Корейским Восточным морем (Японским морем - ИФ) и точно поразили цель на острове", - пишет ЦТАК.

Отмечается, что испытательный запуск "не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и прошел совсем независимо от ситуации в регионе".

Подчеркивается, что лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал при пуске и "руководил" им, "выразил большое удовлетворение результатом испытания". При этом он отметил стратегическую важность успешных испытаний для "строительства мощных военно-морских сил".

В воскресенье южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила пуск нескольких крылатых ракет.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
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