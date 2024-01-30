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Интерфакс-АВН

Армении необходимо изменить представления о безопасности, прежние идеи сыграли губительную роль - Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Ереван. 28 января. ИНТЕРФАКС - Армении необходимо диверсифицировать отношения в сфере безопасности и пересмотреть представления в этой области, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Нам необходимо переосмыслить наше стратегическое мышление в области безопасности. Необходимо громко и прямо признать, что укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности и формулах их функционирования сыграли губительную игру для республики Армения, и нет другого выхода, кроме диверсификации отношений в сфере безопасности", - сказал Пашинян в воскресенье на мероприятии по случаю отмечаемого 28 января Дня армии.

По его словам, Армения идет этим путем. "Мы находимся на пути приобретения нового и современного оружия и техники, и за последние годы правительство подписало контракты на закупку оружия и боеприпасов на сумму несколько миллиардов долларов", - заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения не имеет территориальных претензий, кроме своей суверенной территории, и никто не может претендовать на земли республики.

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Страны
Армения
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