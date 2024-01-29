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Интерфакс-АВН

Попытки отделить Тайвань от Китая несут наибольший риск отношениям Пекина и Вашингтона - глава МИД КНР

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Гонконг. 27 января. ИНТЕРФАКС - Попытки сделать Тайвань независимым от Китая представляют наибольшую угрозу отношениям КНР и США, заявил глава китайского МИД Ван И на переговорах в Бангкоке с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Самый большой риск для мира и стабильности в Тайванском проливе - это "независимость Тайваня", и она также самый большой вызов для отношений Китая и США", - приводит South China Morning Post (SCMP) слова министра из заявления МИД КНР.

Ван И призвал Вашингтон придерживаться принципа "одного Китая" и "соблюдать обязательство не поддерживать претворение в жизнь планов независимости Тайваня, но поддерживать мирное воссоединение Китая".

Также Ван И и Салливан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, на Украине, Корейском полуострове и в Южно-Китайском море. Стороны согласились, что лидеры КНР и США будут поддерживать регулярный контакт, а Пекин и Вашингтон - развивать регулярные обмены по военной линии.

Кроме того, министр иностранных дел Китая призвал США "извлечь уроки" из 45 лет отношений ради успешного будущего стран.

SCMP поясняет, что Ван И и Салливан, общавшиеся в пятницу и субботу, стали наиболее высокопоставленными лицами двух стран, которые вели переговоры после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в прошлом ноябре в Сан-Франциско.

В прошлом декабре страны также возобновили контакты по военной линии. В начале января США посетил заведующий отделом международных связей Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Франция
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