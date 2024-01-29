Дорого и плохо. Украина доказала — западный ВПК нуждается в "капустизации" (Хуаньцю шибао, Китай)

"Хуаньцю шибао": Украина доказала, что дорогое оружие не гарантирует победу

Оборонную промышленность охватывает "капустизация" — процесс, когда ходовой товар продается по низкой цене, сообщает "Хуаньцю шибао". Конфликт на Украине и кризисы на Ближнем Востоке доказали, что дорогое оружие не всегда эффективное. В этой связи многие страны, в том числе США, пересматривают стратегию по производству и закупке военной техники.

"Капустизация" — это новое слово из интернет-сленга, оно обозначает "повсеместный, дешевый". На сегодняшний день любители всего военного включают в это понятие качественное и недорогое оружие и снаряжение, широко используемое на конкретном поле боя. Более того, с огромным вниманием относятся к этому явлению экономисты и военные эксперты. "Самодельные ракеты", бюджетные беспилотники и прочее неоднократно использовались в рамках украинского конфликта, израильско-палестинской войны и кризиса в Красном море. Эти вооружения нередко производят впечатление, будто помогают за счет малого достичь бóльшего (то есть недорогие непередовые средства оказывают большой эффект. — Прим. ИноСМИ). Недавно на сайте американского издания National Interest опубликовали статью ирландского экономиста Филипа Пилкингтона, который писал о своем трансграничном исследовании явления "военной товаризации". По его мнению, такого рода дешевое снаряжение подрывает боевую мощь противника, а оставленные этим феноменом следы бросают вызов западным государствам, которые на протяжении долгого времени отстаивали высокотехнологичную, дорогостоящую военную стратегию. Многие невольно спросят: действительно ли упор на "капустизацию" оружия способен изменить тенденции на поле боя? Как военная отрасль отдельной страны должна развиваться, чтобы надлежащим образом урегулировать связи между высокими технологиями и низкой себестоимостью?

"Военная товаризация" порождает у западных военных кругов неуверенность в себе

Смартфон, который в самом начале считался предметом роскоши, уже давно есть почти у каждого. Это явление в западной бизнес-культуре называется "товаризация" — бывшие раньше элитными объекты теряют свой "лоск" и превращаются в недорогие предметы обихода. Пользователи китайской Сети стали обозначать этот процесс как "капустизация" (капуста в Китае, как и во многих других странах, ходовой товар, доступный каждому, поэтому ее использовали как условный символ. — Прим. ИноСМИ). Интересующиеся военным делом заимствовали упомянутый термин для описания феномена разрушения технологической монополии, снижения нехватки технологий и проникновения последних во все сферы жизни. Сегодня явление "товаризации" не ограничивается одним лишь коммерческим сектором — оборонная отрасль тоже переживает его на свой, ускоренный манер.

"Ирония этой тенденции заключается в следующем: технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене. Уже коммерческие версии этих технологий ныне используются для создания новых, высокоэффективных и дешевых систем вооружения", — говорит ирландский макроэкономист Пилкингтон и приводит в качестве примера российский барражирующий боеприпас "Ланцет", который широко применялся для ударов по украинским танкам и вражеским транспортным средствам.

По социальным сетям разошлись видео, на которых показано, как "Ланцеты" уничтожают немецкие "Леопарды 2" и другие передовые машины. По данным британского агентства Reuters, один "Ланцет" стоит около 35 тысяч долларов, производится он достаточно легко и эффективно. Как указано на американском информационном сайте 24/7 Wall St., средняя цена основного боевого танка "Леопард 2" при этом составляет около 11 миллионов долларов, и изготавливается он медленнее. По оценкам Пилкингтона, с точки зрения чистой себестоимости на средства, требуемые для производства одного "Леопарда 2", Россия может сделать 314 "Ланцетов". Если же скорректировать разницу в ценах в двух странах в соответствии с паритетом покупательной способности (ППС), то число доступных дронов возрастет до 683 единиц.

7 октября прошлого года палестинское Исламское движение сопротивления (ХАМАС) выпустило по Израилю ракеты, которые система ПРО "Железный купол", ко всеобщему удивлению, не смогла перехватить. Использованные снаряды очень дешевы в изготовлении: по имеющимся данным, на одну единицу требуется всего 800 долларов. А вот ракеты-перехватчики "Тамир", задействованные в "Железном куполе", стоят от 40 до 50 тысяч долларов за единицу. Кроме того, "Меркава", основной боевой танк израильского ЦАХАЛа, предназначенный специально для боев в городских условиях, видимо, беззащитен перед ударами недорогих беспилотников, сбрасывающих противотанковые ручные гранаты.

Это далеко не единственный подобный случай. Как сообщается на сайте американского еженедельника Defense News, в последние месяцы ВМС США выпускали с эсминцев ракеты семейства "Стандарт-2" (SM-2), чтобы сбивать ударные беспилотники и ракеты в Красном море. Иранские дроны стоят намного меньше, чем американские SM-2, цена каждой из которых составляет 2,4 миллиона долларов. Привычка военных США использовать очень дорогие в производстве средства для устранения "дешевых угроз" вызывает у аналитиков сомнения по поводу долгосрочности и эффективности избранной тактики.

Указанные примеры свидетельствуют о двух явлениях, все больше проникающих в военную сферу во всех странах планеты: во-первых, множество предметов гражданского назначения в массовом масштабе используются как недорогое оружие против высокотехнологичного западного снаряжения, что создает возможности для "асимметричных ударов"; во-вторых, передовые системы американского и европейского производства очень много стоят: добиться соответствия их цены и эффективности на поле боя не удается, проще говоря, они плохо окупаются. Тенденция к так называемой "военной товаризации" заставила Пилкингтона и других ученых региона усомниться в текущей боевой стратегии Запада. Они полагают, что последняя в большей мере сосредоточена на разработке и производстве дорогостоящих высокотехнологичных систем вооружения и что США и ЕС надеются разгромить более отсталых противников за счет собственного технологического превосходства. Тем не менее, по мнению экспертов, сейчас их идеологии "брошен вызов".

Как заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин (宋忠平), морскую мощь, которой сегодня добились йеменские хуситы, следует рассматривать комплексно. Помимо беспилотников, у хуситов и ливанской "Хезболлы" есть также высокоточное управляемое оружие: баллистические, противокорабельные, крылатые ракеты. Они обладают даже противотанковыми системами и ЗРК, хотя последними оснащаются только полностью сформированные отряды. Кроме ударной мощи, характеристики оружия определяют еще и способность к сопротивлению врагу.

Военный эксперт Чжан Сюэфэн (张学峰) отметил, что для разговора об "асимметричной" ударной мощи "капустизированного" оружия необходимо задавать конкретные вопросы и анализировать конкретные моменты. К примеру, в рамках украинского конфликта обе стороны массово переделывали гражданские товары под военные нужды — высокотехнологичное снаряжение в таких условиях вряд ли будет полезно. Если боевые действия ведутся традиционными способами, один из участников в первую очередь задействует продвинутую технику — самолеты или ракеты — для уничтожения системы ПВО противника и получения преимущества в воздухе. Но на Украине ни ВСУ, ни Россия не получили подавляющего превосходства в небе, в результате чего обе стороны оказались втянуты в длительное наземное сражение. Этот позволило недорогим малым беспилотникам гражданского класса сыграть свою роль. Что касается израильско-палестинского конфликта, то качественное и недорогое оружие примитивного производства может оказать там существенный эффект разве что из-за высокой плотности населения и зданий в секторе Газа. Как только боевое окружение изменится, действенность такого снаряжения упадет, и исходящая от него угроза израильской армии будет небольшой.

Комментируя невысокую экономическую эффективность западных вооружений в определенных боевых условиях, Чжан Сюэфен сказал, что это свидетельствует о замедлении научно-технического развития США и ЕС по сравнению с прошлым веком. В связи с этим военно-технологические различия между развитыми странами и отсталыми государствами уже не так велики. Эксперт подчеркнул: "Западные военные державы сохраняют преимущество в области военной науки и технологий, но другие страны догоняют их стремительными темпами, и разрыв в характеристиках оружия двух сторон сокращается. При этом стоимость снаряжения на Западе остается высокой, а значит, в сравнении соотношение цены и качества будет падать".

Вложения в военную сферу равняются боевой мощи?

Анализируя явление "военной товаризации", Пилкингтон также поднимает один каверзный вопрос: оправдана ли традиционная практика оценки военной мощи страны на основе ее военных расходов и их доли в ВВП? Как считает экономист, тенденция к "военной товаризации" раскрывает тот факт, что многие абсолютно не понимают взаимосвязь между размером экономики государства и его военной мощью.

По статистике оборонных затрат крупнейших военных держав за 2021 год, Россия и Великобритания потратили в этих целях примерно одинаковую сумму — 68,4 и 65,9 миллиарда долларов соответственно (в 2023 году военные расходы России составили где-то 86 миллиардов долларов). Если опираться на традиционную оценку, получается, что Москва и Лондон обладают сопоставимой военной мощью, однако сравнение типов или количества вооружений двух стран демонстрирует неточность общепринятых критериев. Таким образом, по мнению Пилкингтона, использование макроэкономических показателей для оценки боевой мощи и выработки оборонной стратегии страны заканчивается тем, что западные державы крайне самоуверенно оценивают собственные запасы оружия и производственные возможности. Экономист даже полагает, что в продолжении сравнения оборонного бюджета для обсуждения военной мощи нет большого смысла. Он ратует за отказ от применения традиционных метрик.

По мнению Чжан Сюэфэна, использование оборонных расходов для оценки военной мощи страны не то чтобы бессмысленно, но подразумевает свои ограничения. Например, затраты России не считаются очень высокими по сравнению с другими военными державами, но фактически Москва закупает больше снаряжения. Оценку бюджета нельзя составлять, просто переводя сумму, которую Россия тратит на вооружение в рублях, в доллары — расходы следует рассматривать, учитывая реальную покупательную способность населения. Эксперт пояснил: "Допустим, Москва и Вашингтон одновременно закупают два аналогичных боевых самолета. Российский может стоить всего половину или даже треть от американского, но не надо забывать, что и зарплаты военных там ниже, чем на Западе".

Судя по всему, в конечном счете вопрос встает перед американским ВПК и военнослужащими США. С точки зрения Пилкингтона, сейчас пришло время переоценить траты каждого государства на вооружение и технику, а также переосмыслить истинные возможности обычных вооруженных сил на новом поле боя "товаризации". Если дешевое "товарное" оружие столь легко угрожает кораблям, возможно, роль флота далеко не так существенна, как считалось в прошлом.

Многие другие эксперты уверены: хотя звучащие голоса сомнения в чем-то правы, не стоит преувеличивать значение коммерциализованного оружия. Следует признать: товаризованные предметы гражданского назначения временно модифицировались для использования в военных целях. Да, они действительно отлично зарекомендовали себя на поле боя, но в определенной степени все же являют собой "средство на крайний случай". В начале конфликта на Украине предоставленные американцами противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" или британское "легкое противотанковое оружие нового поколения" (NLAW) играли большую роль. Но чем дольше затягивается конфликт, тем больше требуется снаряжения. Из-за его высокой стоимости западным союзникам Украины стало тяжело продолжать поставки — и только поэтому ВСУ перешли на гражданские товары, такие как FPV-дроны, абсолютно случайно открыв новую разновидность оружия. Однако, если у кого-то из участников конфликта есть доступ к более современной и сложной военной технике, вряд ли они будут широко задействовать предметы гражданского назначения в боевых целях.

Перед лицом перемен США "прокладывают новые пути"

Сегодня некоторые детали для "товаризованных" вооружений можно достать на черном рынке. По этой причине Пилкингтон сомневается, можно ли адаптировать модель разработки высокотехнологичного дорогого снаряжения к условиям современного боя. Он не уверен, есть ли еще необходимость в такой огромной и высокоинтегрированной цепочке поставок, какой отличается американский ВПК. Чжан Сюэфэн, однако, считает, что достижение научно-технологического пика остается главным направлением военных исследований и разработок в каждой стране. "Товаризация войны" действительно в некоторой степени повлияла на американское и европейское мышление в этой области. "Можно заметить: США тоже прокладывают для себя новые пути и начинают осваивать отрасль дешевого оружия. Хотя у них по-прежнему остаются дорогие малозаметные крылатые ракеты, они также оснащают JDAM-ER, авиабомбу со спутниковым наведением, уменьшенной версией крылатой ракеты с реактивным двигателем — и стоить такая будет совсем немного. Мне кажется, что эти два направления — разработка высокотехнологичного оборудования и исследование экономически выгодного снаряжения теперь неотделимы друг от друга", — добавил эксперт.

Станет ли дешевизна приоритетной целью при разработке вооружений? Чжан Сюэфэн считает, что это зависит от условий в конкретной стране. Высококачественное оборудование требует развитого производства. Если некое государство обладает слабой индустриальной и научной базой, естественно, оно обратится к погоне за более дешевыми аналогами. Сейчас усиливается следующая тенденция: страны с мощной, диверсифицированной промышленной основой могут найти баланс между высокими технологиями и низкой стоимостью продукции — это два взаимосвязанных пункта.

В то же время снижение себестоимости высокотехнологичного оружия тоже станет военной тенденцией. Текущая стратегия американских служащих заключается в том, чтобы достигать стандартов надежности и при этом в соответствующей степени снижать стоимость продукции. Неважно, идет речь о коммерческих продуктах или военных, — если они соответствуют стандартам, то будут использоваться.

Один специалист по беспилотникам, пожелавший не называть своего имени, рассказал, что Пентагон делит БПЛА на пять классов в соответствии со сценариями их применения и, следовательно, разрабатывает пять стандартов. Затем ведомство привлекает поставщиков разного уровня для создания отдельной промышленной цепочки в соответствии с каждым стандартом, пытаясь снизить затраты за счет такого разделения.

"В общем говоря, страна должна быть в состоянии проводить исследования и разрабатывать передовое высокотехнологичное оружие, чтобы обеспечить себе возможность занять лидирующие позиции в потенциальных войнах. При этом способность снизить затраты и повысить эффективность оружия — обязательное условие для затяжной войны. Украинский конфликт наглядно демонстрирует, как тяжело использовать дорогое высокотехнологичное оружие в условиях длительных боевых действий. Это показывает важность наличия крепкой промышленной базы", — отметил Чжан Сюэфэн.

Авторы:Фань Вэй (樊巍) и Лю Мин (刘明)