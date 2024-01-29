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Интерфакс-АВН

Администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева - СМИ

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Джо Байден и Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via Getty Images

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Грядущей весной администрация США надеется обнародовать 10-летние обязательства перед Украиной, которые сейчас разрабатываются госдепартаментом, и предложить Киеву новую стратегию, сообщила газета The Washington Post.

Эта стратегия, "не будет делать акцент на возвращении территории", а сосредоточится "на оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики", пишет издание.

Оно отмечает, что важнейшим условием для реализации планов является одобрение Конгрессом запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере $61 млрд.

Американский документ, по словам чиновников, тесно вовлеченных в планирование, пишется с учетом четырех этапов: борьбы, строительства, восстановления и реформирования, говорится в статье.

Газета считает, что формирующийся план "представляет собой резкое изменение по сравнению с прошлым годом, когда вооруженные силы США и союзников перебросили в Киев обученных военных и современное оружие в надежде, что смогут быстро отбросить российские войска".

"Совершенно очевидно, что им будет трудно попытаться предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом году", - цитирует она высокопоставленного представителя администрации.

Нынешняя идея состоит в том, чтобы "поддержать Украину так, чтобы она пока удерживала свои позиции на поле боя", добиться, чтобы украинцы "были намного сильнее к концу 2024 года (...), и вывести их на более устойчивый путь".

Американский документ будет также гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, создание будущих украинских вооруженных сил, которые смогут сдерживать Россию. В него войдут "конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помогут стране в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты".

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Страны
Россия
США
Украина
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