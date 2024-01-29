NDP: США используют учения НАТО, чтобы приблизить "закат" Европы

Начавшиеся военные учения НАТО являются очередным этапом увеличения американского присутствия в Европе, пишет NDP. Под предлогом защиты членов альянса от надуманной российской угрозы США реализуют свой план по "спасению" континента. На самом же деле они приближают крах Европы.

Яцек Тохман

С началом конфликта на Украине у США появилась уникальная возможность под предлогом фиктивной защиты членов Альянса от надуманной угрозы со стороны Москвы почти официально реализовать свой план по наращиванию своего присутствия на восточном фланге НАТО и созданию буферной зоны на территории Польши и стран Балтии с целью блокирования России от остальной части Европы. Однако на данный момент такие действия США привели лишь к росту напряженности в регионе, о чем неоднократно предупреждал Кремль, выступая против таких манипуляций.

При этом, по мнению Белого дома, это вовсе не расширение НАТО, а лишь вынужденный шаг, направленный на защиту союзников от агрессии России, которая будто бы вынашивает планы захвата Восточной Европы.

Сегодня мы постоянно слышим громкие заявления американского кукловода о желании Путина подчинить себе всю Европу. Естественно, Америке не составило труда заморочить европейцам головы, навязать им свое мнение и после долгих прелюдий наконец разместить американские военные базы по всему ЕС, в том числе в Польше. (…). При этом Белый дом активно внушает своим союзникам, что концентрация военного контингента НАТО на восточном фланге является основой региональной системы безопасности и что без этого Европе никак не обойтись.

Видимо, по этой причине увеличение американского военного контингента в Европе уже не вызывает вопросов.

Не секрет, что уже начались масштабные военные маневры НАТО под названием Steadfast Defender 2024. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что данные маневры являются следующим этапом увеличения американского присутствия в Европе.

Данные учения являются крупнейшими за последние 10 лет с участием 90 тысяч военнослужащих из 31 страны Альянса, а также Швеции, которая пока находится в статусе кандидата. Естественно, будет задействовано большое количество вооружений и техники.

Характерно, что сценарий этого учения предполагает усиление американскими войсками армий стран, граничащих с Россией, а точнее ­- на восточном фланге Альянса. При этом особое внимание будет уделено размещению сил быстрого реагирования НАТО в Польше, то есть, произойдет очередное увеличение американского военного контингента именно в этой части континента, хотя учения пройдут также в странах Балтии и на окраинах Альянса - в Норвегии и Румынии. Германия, в свою очередь, будет выступать в качестве центра приема прибывающих войск.

Напомним, что на начало 2024 года, по данным Военного издательского института, подчиняющегося Министерству национальной обороны Польши, американский военный контингент в Польше уже составляет более 10 тысяч военных и будет увеличиваться.

Действительно, на берегах Вислы на постоянной основе дислоцируются танковые и артиллерийские войска, летчики, логистики и даже моряки. И все потому, что Польша стала для США одной из важнейших точек на карте мира, а благодаря полному подчинению нашего правительства Белому дому еще и частью механизма, с помощью которого Белый дом стремится реализовать свой план завоевания мирового господства и уничтожения России.

Однако следует заметить, что любой механизм может перестать работать или просто дать сбой.

Именно это и произошло с очередным "идеальным" планом США по "спасению" Украины.

Так случилось по нескольким причинам, а именно:

- во-первых, полное фиаско "уникального" контрнаступления ВСУ, несмотря на огромное количество западного оружия и техники, переданной Киеву;

- во-вторых, огромная коррупция на Украине;

- в-третьих, дефицит "пушечного мяса" в украинской армии, вызванный не только большими потерями, но и огромным количеством уклонистов.

И это несмотря на то, что Киев начал тотальную мобилизацию оставшихся украинцев, не взирая на их физическое состояние.

Далее последовало значительное сокращение финансирование режима Зеленского и поставок необходимой техники и оружия для ВСУ.

Это вызвало волну бурных эмоций и возмущения со стороны Украины, которая до конца искренне верила в помощь Америки. Однако что-то пошло не так, и теперь пришла пора Белому дому переходить к плану "Б", который предполагает "спасение" Европы.

Другими словами, нынешние учения - это репетиция спектакля под названием "НАТО против России", а точнее "Закат Европы", где в роли архитектора будущего нашего континента выступают США.