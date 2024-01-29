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Известия.ru

Есть худо — нет добра: какую переоцененную технику Запад поставляет Киеву

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Army photo by Sgt. Robert Sheets/ABACAPRESS.COM

Целый ряд переданных Украине образцов не оправдал ожидания ВСУ

Министерство обороны ФРГ 23 января сообщило, что Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, оснащение и запчасти к ним. Запад уже поставил киевским вооруженным силам множество самых разных систем вооружений. Часть из них соответствует заявленным возможностям, однако есть системы, которые явно оказались переоценены и никак не соответствуют тем ожиданиям, которые на них возлагались. В том, что это за комплексы и образцы военной техники, вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

Switchblade

Еще в 2022 году появилась информация о поставках ВФУ новейших американских дронов-камикадзе Switchblade. Речь идет о БПЛА двух модификаций — Switchblade 600 для борьбы с бронетехникой (включая танки) и легких пехотных Switchblade 300. С этими аппаратами были связаны достаточно серьезные ожидания — вплоть до того, что их появление на поле боя сможет изменить ход боевых действий. Простота применения и относительная по западным меркам дешевизна позволили поставить Украине несколько сотен легких дронов такого типа.

Американский дрон-камикадзе Switchblade

Источник изображения: Фото: Global Look Press/James Berglie

Легкий и компактный Switchblade 300 действительно может применяться прямо из пехотных боевых порядков и, имея массу всего 2,5 кг, способен дать пехоте «умную и длинную руку» для поражения укрепленных точек противника. Более тяжелый Switchblade 600 развивает скорость до 180 км/ч и несет относительно мощную противотанковую боевую часть. Но революции не случилось — место высокотехнологичных американских беспилотников заняли обычные и часто самодельные FPV-дроны, которые фактически и вытеснили малоэффективное западное оружие. К тому же поражающая способность массовых легких «свитчблейдов» оказалась явно недостаточной для поражения укрытого даже за легкой броней личного состава. А количество поставленных тяжелых дронов такого типа было мизерным, так как фактически они только начинают производиться серийно. В общем, не помогло.

Challenger-2

Самые разные эпитеты сопровождали один из наиболее тяжелых танков планеты, когда стало известно о поставке британских Challenger-2 Украине. К лету 2023 года было передано 14 танков, которые действительно считаются одним из самых защищенных машин стран НАТО. Большая масса, крупные габариты, рекордная толщина брони. И главное — сыграли ли эти танки хоть какую-то роль в том самом «контрнаступе» ВФУ? Вряд ли.

Британские танки Challenger-2

Источник изображения: Фото: TASS/Bernd Thissen

Давно известно, что несколько гранатометчиков способны разобрать любой современный танк, если смогут подобраться к нему поближе. А в ситуации, когда на оснащении вооруженных сил России есть новейшие противотанковые комплексы типа «Корнет» и «Вихрь» с дальностью действия от 4 до 10 км, а также в условиях широкого применения дронов-камикадзе «Ланцет» и различных моделей FPV-дронов шансов у тяжелых и действительно хорошо бронированных «челленджеров» не осталось. Без воздушного прикрытия начались потери, и, вероятно, было принято решение отвести чувствительные танки в глубину обороны и не применять в лобовых атаках.

К слову говоря, нежелание нести потери такой заметной техники послужило одной из причин краха «контрнаступа». Одним словом, не сложилось.

Bayraktar TB-2

По состоянию на начало 2022 года дроны типа Bayraktar TB-2 неофициально считались чуть ли не «чудо-оружием». Эти дроны прославились во время армяно-азербайджанского конфликта, и с их применением многие аналитики связывают успех вооруженных сил Азербайджана в том конфликте. Но, конечно, надо оговориться, что армянская ПВО не идет ни в какое сравнение с российской. И тут, видимо, и кроется одна из основных причин явного неуспеха применения знаменитых турецких дронов над полями специальной военной операции.

К началу СВО Украина имела на вооружении более десяти дронов этого типа — шесть ВСУ и шесть ВМС. И около 30 получила в течение 2022–2023 годов. Конечно, «Байрактары» применяются ВСУ и в качестве корректировщиков, и в целях разведки, но на роль ударных дронов, которые могут серьезно изменить ситуацию на поле боя, они уже не претендуют.


Bayraktar TB-2.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

ПВО-зависимость присутствует, когда мы говорим о летающих дронах такого класса. Все более или менее успешные случаи применения «Байрактаров» на Украине относятся к ситуациям, когда система противовоздушной обороны отсутствовала либо была значительно ослаблена, например при обороне острова Змеиный. И практически нигде на линии боевого соприкосновения СВО «Байраткары», несмотря на внушительное количество случаев применения, серьезных успехов добиться не смогли. Дроны либо сбивались российской войсковой ПВО, либо поражались самолетами и вертолетами ВКС России. Не получилось ничего даже отдаленно похожего на триумфальный успех «Байрактаров» в небе Нагорного Карабаха. Надежды оказались напрасными.

M1126 Stryker

Американский колесный бронетранспортер, который себя довольно хорошо зарекомендовал в Ираке, служит основным средством перемещения пехоты в механизированных бригадах и дополняет в американских сухопутных войсках основные танки M1 Abrams и боевые машины пехоты Bradley. Колесный ход, высокая скорость (до 97 км/ч), вместительный бронированный кузов (девять человек десанта внутри), достаточное бронирование от осколков и мин, крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет — это вполне удачный образец западной бронетехники.

ВФУ получили из США более 180 единиц M1126 Stryker. Это количество, которым можно вооружить шесть мотострелковых батальонов. Но их участие в успешных боевых действиях оказалось незаметным, а случаи их поражения стали известны буквально с первых дней присутствия на переднем крае.

M1126 Stryker.

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Armin Weigel

Возможно, «Страйкерам» просто не повезло, и виной всему стратегические ошибки украинского командования как при распределении БТР по подразделениям, так и при планировании наступательных действий. Но надо отдать должное и совершенно иной местности, чем в Ираке, и иным климатическим условиям. В Украине большую часть года приходится месить грязь, а Ирак — это всё больше пустыня.

Но, видимо, основную роль в неуспехе «Страйкеров» сыграли революционные изменения современных способов поражения бронированной техники. Основной враг современных БТР — это те же самые FPV-дроны и «Ланцеты». И если танки «Ланцеты» могут лишь повредить, то бронетранспортер при удачном попадании восстановить не получится. Таким образом, не сложилось успеха и у, казалось бы, вполне достойной техники. Хотя, возможно, причины неуспеха глубже и дело не всегда в качестве конкретных образов.


Дмитрий Корнев

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Страны
Азербайджан
Великобритания
Германия
Ирак
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США
Украина
Продукция
Bradley
Challenger 2
M1 Abrams
M1126 ICV
Mark 41
Stryker
Корнет
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