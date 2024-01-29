Сразу несколько сигналов. Путин напугал Запад визитом в Калининград (The Telegraph UK, Великобритания)

Президент РФ Владимир Путин и ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Федоров (слева) во время осмотра проекта нового кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. 25 января 2024 года.

The Telegraph: неожиданный визит Путина в Калининград напугал прибалтов

Визитом в Калининград Путин напугал прибалтов и отправил сразу несколько сигналов, в том числе напомнил калининградцам, что они — Россия, пишет The Telegraph. Он также дал понять, что Балтика не стала внутренним морем НАТО, и у Москвы в регионе есть военные возможности.

Джеймс Крисп (James Crisp)

Владимир Путин усугубил страх войны с НАТО, напугав граничащие с Калининградом страны ЕС неожиданным визитом в российский эксклав.

Российский президент прилетел на территорию, зажатую между Литвой и Польшей, на фоне растущей тревоги, что именно там может вспыхнуть искра будущего конфликта.

Складывается впечатление, что сам маршрут Путина в Калининград на президентском борту, который еще называют “летающим Кремлем”, близ Эстонии и вплотную к побережьям Латвии и Литвы стал издевкой над странами Прибалтики.

Когда Путин приближался к Балтийскому морю, у восточного побережья шведского острова Готланд были развернуты истребители.

Общаясь со студентами Балтийского федерального университета имени Канта, Путин раскритиковал соседей Калининграда за снос советских военных мемориалов.

“Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует”, — сказал он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью визита было не предупреждение НАТО, а стимулирование "развития".

“Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это совершенно не “посыл” странам НАТО, — заявил Песков. — Главное, чем занимается президент, это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов”.

Несмотря на опровержения Кремля, выбор времени для визита Путина в сердце Европы имеет большое значение — особенно на фоне возросшей угрозы войны России с Западом.

Ранее глава британской армии предупредил, что гражданским лицам придется идти служить, если начнется война с Россией, после чего Риши Сунаку в среду пришлось заверить общественность, что возвращать призыв на воинскую службу не планируется.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Путин может объявить НАТО войну через “пять-восемь лет”.

Поездка-напоминание жителям: “Вы — Россия”

Камиль Гранд из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям считает, что своим визитом Путин отправил сразу несколько сигналов, в том числе напомнил калининградцам, что они— Россия.

“На мой взгляд, это еще и явная попытка дать понять, что Балтийское море не стало внутренним морем НАТО даже после того, как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление”, — сказал он.

А еще это напоминание Западу, что у России в Калининграде есть военные возможности, добавил он.

Песков усмотрел в “милитаристских” заявлениях прибалтийских стран угрозу Калининграду, который Россия отобрала у Германии после Второй мировой войны.

“Одного года им хватит, чтобы предпринять нечто ужасное в нашем направлении”, — сказал он (журналисты The Telegraph “перепутали”, приписав Пескову паническое заявление командующего Вооруженными силами Эстонии Мартина Херема о России. – Прим. ИноСМИ).

Британские войска размещаются в Эстонии в рамках оборонительных планов НАТО. В январе Эстония, Латвия и Литва договорились создать общую балтийскую оборонительную зону на границах с Россией и Белоруссией. Они построят стену “снижающих мобильность оборонительных сооружений” и наладят ракетно-артиллерийское сотрудничество.

Бывшая советская республика Эстония построит вдоль 290-километровой границы с Россией 600 бункеров, каждый из которых вместит до десяти солдат.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что конфликт на Украине доказал необходимость “физических оборонительных сооружений с первого метра границы” для защиты Эстонии.

Калининград многие считают наиболее вероятной горячей точкой, где вспыхнет война между Россией и НАТО.

Вскоре после начала незаконнойспецоперации на Украине Москва направила в регион военные самолеты, вооруженные новейшими гиперзвуковыми ракетами (незаконным было расширение НАТО до российских границ и отказ Запада после этого предоставить гарантии безопасности России. – Прим. ИноСМИ).

Позже она пригрозила разместить на российском “островке” в Балтийском море ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

От союзной Белоруссии, где сейчас размещаются российские войска, Калининград отделяет почти стокилометровый Сувалкский коридор на границе между Польшей и Литвой.

Если Путин внезапным ударом перебросит войска из Белоруссии через коридор в Калининград, он отрежет Эстонию, Латвию и Литву от союзников и линий снабжения в Центральной и Западной Европе. Генералы НАТО называют Сувалкский коридор “ахиллесовой пятой” альянса.

Путин вынужденно ограничил свои поездки за границу после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с похищением украинских детей.

Прежде чем его президентский самолет приземлился в Калининграде, который Путин в последний раз посещал вскоре после ввода российских войск на Украину в 2022 году, над Балтийским морем кружил самолет-разведчик НАТО ВВС Голландии.

По российским данным, к Калининградской области также подлетел британский самолет радиотехнической разведки Boeing RC-135W, а также французский самолет-разведчик.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду перед встречей ЕС в Брюсселе: “Да, мы убеждены, что настоящая война вполне вероятна”.

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что ни армия страны, ни общественность к войне с Россией не готовы.

Обращаясь к курсантам немецкой военной академии в Гамбурге, Писториус сказал: “Готовы ли мы всерьез защищать нашу страну? И кто вообще эти “мы”? Это все предстоит обсудить”.