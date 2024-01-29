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Интерфакс-АВН

Предприятиям ОПК следует сосредоточиться на разработке перспективного оружия, совершенствовании средств РЭБ и беспилотников - Шойгу

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Военнослужащий наблюдает за беспилотным летательным аппаратом среди подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащий наблюдает за беспилотным летательным аппаратом среди подразделений радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) следует сосредоточить внимание на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности и точности высокоточного оружия, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники", - сказал в пятницу Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

Также, по его словам, предприятиям требуется продолжить работу по обеспечению технологической независимости России.

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