"Неизбежно". Американцы покинут эту страну – хотят они того или нет (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

Asharq Al-Awsat: новость об уходе США из Сирии связан с реформами Асада

Пентагон опроверг сообщения о выводе американских войск из Сирии. Однако они все равно покинут эту страну, просто Байден оттягивает этот момент, пишет Asharq Al-Awsat. Сама же новость появилась не на пустом месте, а на фоне последних внутренних реформ Асада, подчеркнул анонимный источник из сирийской оппозиции.

Хотя Белый дом и ряд СМИ опровергли намерение администрации Байдена вывести американские войска из Сирии, многие убеждены, что нет дыма без огня.

Информация о том, что Вашингтон планирует выводить свои войска из Сирии, как и ее опровержение, появляется не впервые. Такие новости часто курсировали в последнее время, особенно после того, как экс-президент США Дональд Трамп внезапно решил вывести американские войска из этой арабской страны. Только настойчивость Пентагона в необходимости сохранения военного контингента из примерно 900 военнослужащих помешала реализации этого решения. Он смог убедить Трампа, что не стоит этого делать по нескольким причинам: важно продолжать бороться с ИГИЛ* ради защиты американской национальной безопасности; необходимо установить баланс между силами, развернутыми на местах, особенно с Турцией, для защиты курдов – главных американских союзников в Сирии; не дать Ирану усилить контроль над линией Тегеран – Багдад – Дамаск – Бейрут.

Давление со стороны Ирана

Новость о выводе американских сил из Сирии появилась на фоне войны в Газе и усиления давления со стороны Ирана. Проиранские силы активизировали нападения на американские военные объекты, чтобы выдворить Вашингтон из этого региона, который Тегеран считает своей зоной влияния.

Согласно информации, опубликованной американскими СМИ, Пентагон предложил своим курдским союзникам по борьбе с ИГИЛ* начать сотрудничество с официальным Дамаском в рамках обновленной политики США в Сирии. Вашингтон уже проинформировал об этом плане Анкару, своего главного натовского союзника на Ближнем Востоке.

Пентагон отрицает

В министерстве обороны США отказались комментировать информацию о выводе американских войск из Сирии, которая была опубликована газетой Al-Monitor. Официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил: "У меня нет информации на этот счёт. Я не видел этих сообщений. Обратитесь к "Сирийским демократическим силам"" ("Сирийские демократические силы" — сирийский военный альянс, действует при поддержке американских военных и курдских отрядов самообороны YPG. Был создан для борьбы с террористами в Сирии. — Прим. ИноСМИ).

Он также отметил, что ликвидация ИГИЛ* является главной целью американского присутствия в Сирии, при этом он отказался говорить о долгосрочной стратегии Вашингтона в этой арабской стране.

Источник в сирийской оппозиции сообщил Asharq Al-Awsat, что эта новость может быть связана с происходящими в стране [Сирии] изменениями, за которыми активно следит Вашингтон. Помимо реформ, проводимых Башаром Асадом при поддержке Али Мамлюка, который считается одним из самых ярых противников нормализации отношений с курдами, изменилась структура и работа различных органов. Источник, пожелавший остаться анонимным, добавляет: "Например, упразднен отдел экономической безопасности, который вмешивался во внутренние дела граждан и служащих". Он также сменил руководителей силовых структур и следственных органов.

Администрация Асада пытается восстановить свой имидж

Увеличение финансирования сирийской армии и арест некоторых денежных "китов", таких как Абу Али Хадар, считаются частью усилий администрации Асада, направленных не только на содействие нормализации отношений с арабскими странами, но и на изменение своего имиджа перед миром, особенно перед Соединенными Штатами.

Пентагон в ходе заседания Совета национальной безопасности (СНБ) предложил создать Межведомственный политический комитет, в который вошли представители Госдепартамента и ЦРУ. И хотя никакой конкретики на этот счёт пока нет, известно, что целью является защита "Сирийских демократических сил" (СДС). И слова официального представителя Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера это подтверждают.

Опровержение Белого дома, как считают аналитики, является попыткой развеять некоторые слухи. Один из них – это те самые "планы" по выводу американских войск из Сирии действительно существуют. Второй – официальные американо-иракские переговоры о будущем коалиционных сил якобы были начаты из-за давления со стороны Ирана. Администрация Байдена, как и администрация Трампа, убеждена в том, что нет необходимости сохранять американские войска в Сирии, и неоднократно заявляла об этом в частных беседах с "Сирийскими демократическими силами". Но маловероятно, что вывод американского контингента из Сирии произойдет внезапно, хотя, несомненно, это неизбежно. Белый дом хочет, чтобы это произошло позже, после политического урегулирования ситуации в Газе, несмотря на растущее давление на Джо Байдена, особенно со стороны его собственной Демократической партии, с целью добиться прекращения огня.

Автор: Эли Юсеф (إيلي يوسف)

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.