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ТАСС

В Содружестве офицеров РФ заявили, что для базы в ЦАР хватит несколько сотен специалистов

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Российские инструкторы действительно работают в ЦАР, и совершенно легально
Российские инструкторы действительно работают в ЦАР, и совершенно легально.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Это усилит позиции Москвы в регионе и покажет, что сотрудничество между странами носит стратегический характер, считает директор организации Александр Иванов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Присутствие российских военных специалистов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) усилит позиции Москвы в регионе и покажет, что сотрудничество между странами носит стратегический характер. Для обеспечения эффективности военной базы РФ достаточно несколько сотен специалистов, сообщил ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Комментируя недавнее заявление посла РФ в Банги Александра Бикантова о перспективах появлении российской базы на территории страны, Иванов сообщил, что "подобные инициативы были три - пять лет назад, и руководство ЦАР активно выходило с этими инициативами к российскому правительству".

"Было бы достаточно и эффективно, если бы по официальной линии в ЦАР прибыло несколько сотен высококлассных военных специалистов. Это бы усилило позиции России в стране и в регионе и показало бы, что сотрудничество между нашими странами носит стратегический долгосрочный характер", - отметил директор СОМБ, отвечая на вопрос о предполагаемой численности личного состава такой базы.

Собеседник агентства назвал "явным преувеличением" возможность развертывания в стране "до 10 тыс." российских военнослужащих, озвученную ранее советником президента африканской страны Фиделем Нгоуандикой. По мнению Иванова, на данный момент нет необходимости в таких масштабах военного присутствия РФ в ЦАР.

Директор СОМБ также сообщил, что большая часть территории республики уже находится под контролем правительства, однако "есть и серые зоны, особенно в приграничных областях, которые используют боевики". "Франция оказывает поддержку боевикам через СМИ, постоянные консультации и поставки оружия, - добавил он. - Мы же помогаем Вооруженным силам ЦАР пресекать использование оружия боевиками и установить полный контроль над серыми зонами".

"В то время как российские инструкторы помогали силовым структурам ЦАР в борьбе с боевиками, базы миссий МИНУСКА (Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР - прим. ТАСС) и французская миссия занимались лишь защитой себя", - добавил Иванов.

Содружество офицеров за международную безопасность - организация, реализующая контракт по подготовке вооруженных сил, полиции и жандармерии ЦАР. Обучением занимаются российские инструкторы с опытом работы в различных странах мира. 

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