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Интерфакс-АВН

Космический корабль Starliner могут включить в программу перекрестных полетов на МКС - Крикалев

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Капсула CST-100 Starliner Calypso проходит интеграцию с сервисным модулем
Капсула CST-100 Starliner Calypso проходит интеграцию с сервисным модулем.
Источник изображения: NASA, Boeing

Вашингтон. 25 января. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и NASA планируют включить в программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) пилотируемый корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Это немного усложнит наземную подготовку, но в будущем мы планируем использовать космические корабли Boeing для перекрестных полетов", - сказал Крикалев на пресс-конференции NASA, посвященной миссии SpaceX Crew-8.

23 ноября 2023 года Крикалев сообщил "Интерфаксу", что безопасность пилотируемого корабля CST-100 Starliner пока анализируется, российский космонавт сможет полететь на нем только при подтверждении надежности всех систем.

Для допуска к проведению первой регулярной миссии к станции Boeing должна осуществить сертификационный пилотируемый полёт корабля к МКС, намеченный на апрель 2024 года.

15 сентября руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кеннет Бауэрсокс сообщил, что между "Роскосмосом" и NASA продолжаются переговоры о составе экипажей, которые полетят на корабле Starliner.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

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