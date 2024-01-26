По пути в Калининград «Борт № 1» президента РФ сопровождали восемь самолётов НАТО

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Сегодня президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом самый западный регион нашей страны — Калининградскую область. И хотя поездка официально приурочена ко Дню российского студенчества, посещение главой государства эксклава имеет множество важных, вплоть до символических, смыслов.

После начала спецоперации и разрыва Западом практически всех отношений с Россией, в том числе закрытия странами ЕС неба для российских самолетов, Калининградская область фактически оказалась в «окружении врагов». Летом позапрошлого года власти Литвы несколько раз предпринимали попытки существенно ограничить железнодорожный транзит в российский регион под предлогом перевозки санкционных товаров. Закончились эти демарши фактической капитуляцией Вильнюса, но нет никаких гарантий, что подобные попытки блокады вновь не повторятся.

Следует учитывать и момент визита Путина в Калининград. На этой неделе в Европе начинаются самые масштабные со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник-2024»). Североатлантический альянс не скрывает, что основной целью маневров войск союзников будет гипотетическое отражение нападения России на одну из европейских стран альянса. Учения пройдут в том числе в граничащих с Калининградской областью Польше и Литве, а также в Балтийском и Северном морях.

Визит президента РФ в Калининград вызвал настоящий переполох в стане Североатлантического альянса. Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя маршрут российского президента, подчеркнул, что Москва не запрашивала у Литвы прямого воздушного коридора, однако для обеспечения безопасности главы государства были приняты все необходимые меры. «Борта №1» пролетел над нейтральными водами. Ранее пресс-секретарь российского лидера, анонсировав визит Путина в Калининград, подчеркнул, что это не сигнал НАТО, а обычная рабочая поездка в один из российских регионов.

Следует отметить, что наши бывшие западные партнеры организовали достойный эскорт самолету с президентом России на борту. По данным сервиса Flightradar24, во встрече российского лидера приняли участие сразу восемь самолетов НАТО из нескольких стран, а именно: самолет радиоэлектронной разведки ВВС Франции Beech 350 King Air ALSR, крупный стратегический разведывательный самолет КВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint, cамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО Boeing E-3A Sentry, два самолета Eurofighter Typhoon ВВС Германии, самолет дальнего радиообнаружения и наведения ВВС Швеции Saab S100D Argus, шведский самолет радиотехнической разведки Gulfstream IV S102B Korpen и даже самолет заправочного обеспечение истребителей НАТО Airbus A330-243MRTT.

Благополучно приземлившись в аэропорту Калининграда, президент России первым делом отправился на встречу с учащимися местных вузов, которая прошла в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. И вновь место проведения встречи со студентами оказалось символическим. В то время как «демократические» Польша, Прибалтийские республики, не говоря уже об Украине, с оголтелым рвением переименовывают все, что хоть как-то связано с Россией и СССР, наша страна сохраняет уважение к культурному наследию одного из классиков немецкой философии.

Еще одно новшество, которое российский лидер не так давно ввел при посещении с рабочими визитами субъектов РФ. Прежде чем отправиться на официальную встречу с губернатором Антоном Алихановым в администрации области, Путин пообщался не с чиновниками, а с обычными студентами. Так было и во время недавнего визита президента в самый восточный регион России — Чукотку, где первым делом глава государства побеседовал, что называется, с народом.

В приветственной речи к учащимся вузов глава государства поздравил всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей и выпускников с Днем российского студенчества. После этого президент проведет совещание с главой региона и областными чиновниками по социально-экономическому развитию Калининградской области. Затем в планах Путина открытие в режиме видеоконференцсвязи предприятия завода «Энкор», который производит панели для солнечных батарей.