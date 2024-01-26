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Интерфакс-АВН

Первый пилотируемый полет корабля Starliner к МКС планируется в середине апреля - NASA

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Космический корабль Starliner
Космический корабль Starliner.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Вашингтон. 25 января. ИНТЕРФАКС - Первый пилотируемый полет многоразового корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС), который уже неоднократно переносился по техническим причинам, планируется осуществить в середине апреля, сообщило NASA.

В составе экипажа на корабле Starliner к МКС полетят астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Экипаж проведет на станции от одной до двух недель.

Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на сушу на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

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Страны
Мексика
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
ULA
Проекты
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