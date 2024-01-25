Судьба Украины решена. Вопрос — какой вклад в победу России внесут США

Шансы экс-президента США Дональда Трампа вернуться в Белый дом становятся все выше. Он безусловно выиграл гонку среди кандидатов от Республиканской партии — и очевидно опережает своего главного соперника, нынешнего главу администрации Джо Байдена. Один из главных козырей Трампа — его обещание завершить давно надоевший Западу конфликт на Украине и нормализовать отношения с Россией. Насколько реальны эти планы и чего в действительности нужно ждать от "друга Дональда"?

"Выстраивая свои отношения с Америкой, некоторые иностранные правительства начинают все чаще учитывать такой фактор, который можно условно назвать "пут-опцион Трампа" — они откладывают принятие решений, ожидая, что через год они смогут заключить с Вашингтоном более выгодные сделки, потому что фактически Трамп установит нижний предел того, насколько плохи могут быть их дела, — анализирует складывающуюся накануне выборов в США ситуацию американский Foreign Affairs в статье "Трамп уже оказывает влияние на геополитику". — Между тем другие начинают искать способы защититься от возможных рисков, анализируя варианты того, как возвращение Трампа может ухудшить их положение, и проводя соответствующую подготовку к таким сценариям".

Выгодные, по мнению журнала, сделки — это, видимо, в первую очередь отношения между Вашингтоном и Москвой. Бывший-будущий президент Америки еще во времена первого срока изо всех сил демонстрировал свое уважение к России и ее лидеру — Владимиру Путину. Хотя и оговаривался, что во многом это определяется наличием у русских "гребаных боеголовок".

Теперь же, как полагает FA, Россия делает ставку на возвращение Трампа потому, что это позволит ей завершить конфликт на Украине наиболее выгодным образом.

"Путин помнит, что Трамп пообещал поставить точку в этом конфликте "всего за один день". Трамп заявил: "Я скажу Зеленскому: "Помощи больше не будет. Вам придется пойти на сделку". Учитывая высокую вероятность того, что через год Трамп предложит России гораздо более выгодные условия по сравнению с тем, что сейчас может предложить Байден и на что может согласиться Зеленский, Путин однозначно будет ждать", — говорится в статье.

Другое дело, что слова про "денег больше не будет" фактически уже прозвучали. Палата представителей упорно отказывается согласовать выделение Киеву 60 миллиардов долларов. Белому дому вряд ли удастся преодолеть это сопротивление в ближайшее время, за которое, по мнению многих западных аналитиков, российская армия успеет перейти в наступление и добиться крупных успехов в СВО. Фактически у Украины есть время до ноября, когда с большой долей вероятности Трамп будет избран 47-м президентом США. И почти наверняка поставит точку в финансировании украинского режима.

Сделать это его вынуждают не только желание сохранить хотя бы остатки нормальных отношений с Россией. В том, что это необходимо сделать, в США уверены очень многие, и прежде всего рядовые американцы. Именно за их счет выделялись колоссальные деньги, брошенные Соединенными Штатами в топку украинского конфликта — и сгоревшие без всякой пользы. Полгода назад это стоило каждой американской семье по 900 долларов, но с тех пор цифра явно выросла.

Есть еще одно обещание Трампа, которое может серьезно повлиять на российско-американские отношения. Камнем преткновения в украинском конфликте стало не только оголтелое русофобство киевской хунты, но и его безудержное стремление в НАТО. Альянс не просто поддержал это желание — он изо всех сил подпитывал его постоянными обещаниями принять Украину в свои ряды.

Но НАТО не сможет сдержать свое слово, если ставший президентом Трамп исполнит угрозу вывести Америку из альянса. Он много раз упоминал об этом и во время первого президентства, и в ходе прежних предвыборных кампаний. Сегодня обещание "фундаментальным образом пересмотреть цель и миссию НАТО" можно найти на сайте трамповского предвыборного штаба.

Причин для такого решения немало. Это и усталость Америки от своей роли главного спонсора альянса, и нежелание Трампа следовать агрессивным намерениям организации в отношении России, и банальная необходимость потратить "натовские" деньги внутри своей страны.

Но малореальный пока выход США из НАТО — это еще не свидетельство того, что Вашингтон начнет снимать санкции с России. Напротив, он будет заинтересован в их сохранении, по крайней мере какое-то время. Именно санкции позволили Америке превратить Европу из экономического конкурента в экономического вассала. И отказ от военной поддержки только увеличит эту зависимость.

Свой ВПК Европа практически потеряла и будет вынуждена все равно обращаться за оружием к Америке. И та не станет ей отказывать, но теперь будет продавать его за полную стоимость, а то и задерет цены, пользуясь положением фактического монополиста. С одной стороны, это ослабит европейские армии и вынудит их экономить. С другой, может привести к резкому росту ассигнований на развитие военной промышленности Европы, а такое развитие событий неизбежно приведет к военной эскалации. Даром ли в последнее время европейские военные и политики так старательно приучают своих сограждан к мысли о "русской угрозе"!

Москва пока очень осторожно смотрит на перспективы изменения отношений с Вашингтоном после победы Трампа.

"Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Все это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", — ответил недавно глава МИД России Сергей Лавров на вопрос CBS, повлияет ли избрание Трампа президентом США на украинский вопрос.

Для такой осторожности есть все основания. Не стоит забывать, что именно во время первого президентского срока Дональда Трампа киевская хунта начала получать серьезную военную и финансовую помощь из-за океана. В этом был заинтересован прежде всего американский ВПК, расценивший эскалацию конфликта на Украине как великолепный шанс поправить свои дела. Решится ли Трамп пойти против его интересов после переизбрания? Наверняка сказать трудно. Но если и решится, то лишь при условии, что он сможет предложить другую войну, на которой можно будет заработать.

Например, Тайвань. На это намекают события первого трамповского срока. Тогда он навводил новых санкций против Китая. А не так давно заявил, что при нем Поднебесная уважала США, а при некомпетентном Байдене "у него не осталось уважения к нашей стране". Иными словами, Трамп намерен заставить Пекин снова уважать Вашингтон, но сделать это после всех ошибок байденовской администрации можно будет только силовым путем. А такое развитие событий однозначно приведет к резкой реакции России, для которой Китай стал одним из важнейших союзников.

Если Трамп действительно решится сделать все для быстрейшего прекращения конфликта на Украине — это, несомненно, улучшит его реноме в глазах Кремля. Другой вопрос, какую кость он бросит американским "ястребам". И не будет ли эта плата дороже и опаснее того, во что обходится миру конфликт на Украине.

Антон Трофимов