Войти
Интерфакс-АВН

На базе многоразовой ракеты "Амур-СПГ" планируется создать сверхтяжелую ракету-носитель - Борисов

485
0
0
Глава Роскосмоса Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Перспективная ракета-носитель с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" может стать основой для создания сверхтяжелой ракеты, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы надеемся, что (...) задел по этой ракете ("Амур-СПГ" - ИФ) может перейти и в сверхтяжёлый носитель", - сказал Борисов во вторник на пленарном заседании 48-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П.Королева ("Королевские чтения").

В апреле 2023 года Борисов заявил, что создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" завершится к 2028-2029 годам. Завершение технического проектирования комплекса "Амур-СПГ" планируется на конец 2024 года.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов. "Амур-СПГ" должен заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".

Также в апреле 2023 года Борисов отмечал, что обязательным требованием для перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя станет многоразовость ее использования для удешевления пусков. В том же месяце он сообщил, что госкорпорация в 2024 году вернется к разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса, данный комплекс, предварительно, будет создаваться на протяжении 8-9 лет.

Между тем глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявлял в феврале 2021 года, что разработка ракеты "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
30.10.2023
Путин сообщил, что глава Роскосмоса доложил ему о причинах сбоя с "Луной-25"
14.08.2023
Глава "Роскосмоса" сообщил, что следующие лунные аппараты будут запущены в 2027-2030 годах
24.10.2022
Роскосмос устраняет отставание по запуску арктической группировки спутников
18.10.2022
Пуск ракеты "Союз-2.1б" на нафтиле с космодрома "Восточный" состоится 23 октября
18.07.2022
Российскому космосу придется сильно измениться
20.04.2021
Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС
30.12.2019
"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 12:03
  • 9
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 10:59
  • 58642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 05:13
  • 376
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике
  • 23.01 17:47
  • 1
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 23.01 17:42
  • 123
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.01 17:39
  • 1
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
  • 23.01 13:29
  • 3
В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения
  • 23.01 12:42
  • 16
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя