На базе многоразовой ракеты "Амур-СПГ" планируется создать сверхтяжелую ракету-носитель - Борисов

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Перспективная ракета-носитель с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" может стать основой для создания сверхтяжелой ракеты, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы надеемся, что (...) задел по этой ракете ("Амур-СПГ" - ИФ) может перейти и в сверхтяжёлый носитель", - сказал Борисов во вторник на пленарном заседании 48-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П.Королева ("Королевские чтения").

В апреле 2023 года Борисов заявил, что создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" завершится к 2028-2029 годам. Завершение технического проектирования комплекса "Амур-СПГ" планируется на конец 2024 года.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов. "Амур-СПГ" должен заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".

Также в апреле 2023 года Борисов отмечал, что обязательным требованием для перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя станет многоразовость ее использования для удешевления пусков. В том же месяце он сообщил, что госкорпорация в 2024 году вернется к разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса, данный комплекс, предварительно, будет создаваться на протяжении 8-9 лет.

Между тем глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявлял в феврале 2021 года, что разработка ракеты "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.