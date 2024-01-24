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ЦАМТО

Две трети кораблей ВМС Украины в Севастополе уже порезаны на металлолом или использованы в качестве мишеней

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Ternopol
Корвет "Тернополь" ВМСУ в море, фото А.Бричевский, 24 июня 2009. Источник: blackseanews.net.

ЦАМТО, 23 января. Две трети оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей ВМС Украины, которые решено утилизировать, уже порезаны на металлолом или использованы в качестве мишеней на стрельбах, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова.

Ранее он сообщил, что оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины не станут передавать в состав Черноморского флота.

"Все украинские корабли, которые после 2014 года оставались в Севастополе, будут утилизированы. Процесс уже идет полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металлолом, либо использованы в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что утилизация проходит в Инкермане (пригород Севастополя), где со времен Советского Союза находится занимающееся этим предприятие.

Как напоминает агентство, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией на полуострове осталось около 20 кораблей ВМС Украины, включая БДК "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", "Луцк", корабль управления "Славутич" и другие. До 2023 года эти корабли находились в Севастополе под охраной.

До воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ВМС Украины насчитывали в своем составе около 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Многие из них из-за нехватки средств не прошли необходимый ремонт, и их порезали на металлолом.

Часть оставшихся в Крыму украинских кораблей в 2014 году Россия успела передать Украине. Процесс приостановили из-за отказа Киева их принимать, так как, по мнению украинской стороны, это стало бы признанием российского статуса полуострова. Затем передачу прекратила Москва из-за агрессии Украины против республик Донбасса.

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