Отечественная "операционка" Astra Linux обеспечит информбезопасность биометрическим системам "Визирь" - "Группа Астра"

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Проведена серия испытаний на совместимость биометрической системы "Визирь" и "операционки" Astra Linux Special Edition, по результатам которых был выдан сертификат, подтверждающий успешную работу совместного решения, сообщила пресс-служба "Группы Астра".

"Группа Астра" и группа компаний (ГК) ЦРТ провели серию испытаний на совместимость биометрической системы "Визирь" и операционной системой (ОС) Astra Linux Special Edition, по результатам которых был выдан сертификат, подтверждающий успешную работу совместного решения", - сказано в сообщении.

"Наличие сертификата совместимости системы "Визирь" с операционной системой Astra Linux позволяет нашим клиентам быть уверенными в обеспечении информационной безопасности биометрических сервисов, использовать компьютерное зрение от доверенных отечественных разработчиков", - сказал директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ Андрей Хрулев, которого цитирует пресс-служба.

Директор департамента по работе с технологическими партнёрами "Группы Астра" Кирилл Синьков в свою очередь отметил, что испытания прошли успешно: продукт работает без ошибок под управлением ОС Astra Linux.

"Программный стек может использоваться на всех объектах, где контроль осуществляется с помощью компьютерного зрения, также он будет актуален и в государственном секторе, включая субъекты критической информационной инфраструктуры", - сказал Синьков.