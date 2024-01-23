Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Минобороны и другие уполномоченные ведомства предпринимают все меры, чтобы не допустить новых атак, подобных удару беспилотников на терминал "НОВАТЭКа" в Усть-Луге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, кто стоит за нападение на Усть-Лугу, и какие меры предпринимаются для защиты критической инфраструктуры.

Накануне произошло возгорание производственных объектов на производственном комплексе "НОВАТЭК -Усть-Луга".

В компании отметили, что по предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия.

"Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья", - говорится в сообщении.

Технологический процесс "НОВАТЭК -Усть-Луги" остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее.

Производственные процессы "НОВАТЭКа" (остальные предприятия - ИФ) продолжают работать в штатном режиме.

Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), готовая продукция экспортируется морским транспортом. Комплекс также позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт.

В 2022 году комплекс переработал 6,9 млн т стабильного газового конденсата и произвел 6,8 млн т товарной продукции, в том числе 4,2 млн т легкой и тяжелой нафты, 1, 05 млн т керосина, 1,5 млн т дизельной фракции и компонента судового топлива (мазута), 78 тыс.т СУГ.