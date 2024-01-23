Модернизация атомного крейсера "Адмирал Нахимов" завершится согласно графику - Севмаш

Санкт-Петербург. 22 января. ИНТЕРФАКС - Модернизация атомного крейсера "Адмирал Нахимов" идет по графику, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АО "ПО "Севмаш" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Будниченко.

"По графику", - сказал Будниченко, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, 30 мая 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что модернизация "Адмирала Нахимова" завершится к концу 2024 года.

"Адмирал Нахимов" - советский/российский тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Орлан". До 1992 года носил название "Калинин".

Корабль 1-го ранга, входит в состав Северного флота ВМФ России.

Ранее Минобороны сообщало, что после глубокой модернизации "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ РФ. Его, в частности, вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение") и крылатыми ракетами "Калибр" (ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Будниченко в январе 2021 года сообщал, что крейсер после завершения модернизации станет флагманом ВМФ.

Всего для ВМФ построили четыре крейсера проекта "Орлан". В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Сообщалось, что модернизация "Петра Великого" может начаться после возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова".