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Интерфакс-АВН

Российская орбитальная станция поможет создать новую схему управления спутниками - главный конструктор

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Владимир Кожевников
Владимир Кожевников.
Источник изображения: Ракетно-космическая корпорация "Энергия"

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Разрабатываемая сейчас Российская орбитальная станция (РОС) даст возможность создать новую схему управления спутниками и поможет отработать технологии для полетов в дальний космос, сообщил заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"РОС предлагает возможность создания новой схемы управления спутниками. Станция будет взаимодействовать с ними в рамках единой интеллектуальной системы. Причем чем больше аппаратов будет включено в этот контур, тем лучше. Такая схема предоставляет спутникам гораздо больше возможностей", - сказал Кожевников в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он выразил надежду, что "новый подход станет по-настоящему прорывным и позволит отечественной космонавтике перейти на новый технологический уровень".

Главный конструктор уточнил, что при освоении дальнего космоса "использовать РОС как перевалочную базу для полетов не планируется", при этом "на станции будут отрабатываться технологии и оборудование для полетов, например, на Луну или Марс".

"Расчеты показывают, что пока дешевле отправлять аппараты (в дальний космос - ИФ) напрямую. Однако станция может выступить полигоном для проверки оборудования и отработки технологий для дальних космических полетов. Это связано с тем, что траектория ее полета проходит через радиационные пояса вблизи Северного и Южного полюсов Земли. Там обстановка напоминает условия дальнего космоса", - пояснил Кожевников.

Он также отметил, что эскизный проект Российской орбитальной станции уже "прошел экспертизу в головных научных организациях "Роскосмоса" и представлен в госкорпорацию на утверждение".

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