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Интерфакс-АВН

Израильские военачальники недовольны стратегией правительства по Газе - газета

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Солдаты ЦАХАЛ въезжают в армейский плацдарм недалеко от границы с сектором Газа, воскресенье, 23 ноября 2023 года.
Солдаты ЦАХАЛ въезжают в армейский плацдарм недалеко от границы с сектором Газа, воскресенье, 23 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Victor R. Caivano

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Часть высокопоставленных израильских военачальников недовольны стратегией правительства их страны по сектору Газа и сомневаются в возможности одновременного выполнения обеих заявленных целей: уничтожения ХАМАС и освобождения израильских заложников, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

"После более 100 дней боевых действий и учитывая ограниченные военные успехи Израиля, у военачальников возникли сомнения в том, возможно ли в краткосрочной перспективе выполнить обе основные поставленные задачи: ликвидировать ХАМАС и освободить все еще остающихся в Газе израильских заложников", - пишет газета.

Она отмечает, что армия Израиля "взяла под контроль меньшую часть Газы, чем изначально планировала к нынешней фазе боевых действий (...). Более медленные, чем ожидалось, темпы продвижения привели к тому, что некоторые военачальники в частных беседах выражали раздражение по поводу стратегии гражданских властей Израиля по Газе".

"Эти военачальники пришли к выводу, что освобождения более 100 всех еще томящихся в Газе израильских заложников можно добиться скорее дипломатическими, а не военными способами", - говорится в статье.

Газета, ссылаясь на четырех израильских военачальников, говоривших на условиях анонимности, отмечает, что, по их мнению, "цель одновременно освободить заложников и уничтожить ХАМАС нереалистична".

В статье подчеркивается, что в Израиле также спорят по поводу того, как долго еще проводить операцию против ХАМАС, учитывая, что ликвидация созданной группировкой системы тоннелей занимает много времени, а союзники Израиля все активнее призывают его прекратить операцию.

Собеседники журналистов предположили, что если военным удастся поставить ХАМАС на грань уничтожения, заложников, вероятнее всего, живыми больше никто не увидит.

Кроме того, по их мнению, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отчасти несет ответственность за военные сложности в Газе, так как он "увиливает от вопроса послевоенного устройства анклава".

По словам военачальников, "без понимания долгосрочной стратегии властей, военным сложно принимать краткосрочные решения по тактике захвата той или иной части Газы".

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Израиль
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