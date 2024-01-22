Главный "приз" — Крым. Стало известно о следующем шаге Запада против России (The Hill, США)

Центр тяжести конфликта на Украине переместился на Черное море, считает автор статьи для The Hill. Он уверен, что следующим шагом Запад должен помочь ВСУ атаковать Крымский мост. Ошибавшиеся в прошлом в прогнозах генералы Бридлав и Ходжес разделяют его циничную уверенность в успехе.

Прусский военный теоретик Карл фон Клаузевиц однажды написал, что "талант стратега состоит в том, чтобы определить решающую точку и сконцентрировать на ней все". Президент Украины Владимир Зеленский начал новый год с того, что подчеркнул этот момент в интервью журналу The Economist, подчеркнув, что Крым и Черное море станут сейчас центром внимания ВСУ. Изоляция Крыма и ослабление находящихся там российских вооруженных сил "чрезвычайно важны для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона", — сказал Зеленский.

Хотя Украине, возможно, и не удалось добиться решающего прорыва на суше в 2023 году, война на море имела громкий успех. Украина смогла нанести серьезный удар российскому Черноморскому флоту благодаря непрекращающимся морским и воздушным атакам, в которых использовались морских беспилотники и крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. В результате русские вынуждены были укрыться в своем военно-морском бастионе в Севастополе. После недавних повреждений, нанесенных десантному кораблю "Новочеркасск" в конце декабря, министр обороны Великобритании Грант Шэппс приветствовал успех этой акции, заявив, что Россия потеряла 20% своего Черноморского флота всего за последние четыре месяца.

Украина фактически сняла российскую военно-морскую блокаду Одессы и возобновила экспорт зерна и другого сырья из этого своего стратегического черноморского порта. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что "с августа через Черноморский гуманитарный коридор прошли 400 судов с 13 миллионами тонн грузов. Это значительное достижение, и Украина продолжает кормить мир".

Главный "приз" — Крым

Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в наступлении на Крым, чье присоединение Россией в 2014 году считается на Западе незаконным. Еще одна задача – перерезать российскую логистическую линию, обеспечивающую ее вооруженные силы, действующие на юге Украины. Два американских генерала в отставке неоднократно подчеркивали необходимость оказания помощи Украине в достижении этой цели. По словам Бена Ходжеса, бывшего командующего армией США в Европе, в случае удачи Крым мог бы стать "решающим театром военных действий". Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав повторил эту мысль Ходжеса, подчеркнув: "Если мы дадим Украине возможность наносить удары по Крыму — масштабно, настойчиво и точно — Россия будет вынуждена переосмыслить свою стратегию там. Нужно ударить по всем российским силам в Крыму, бить по ним постоянно и уничтожать их по частям", — сказал он. (И генерал Бридлав, и генерал Ходжес работали в "команде" ныне дискредитированного экс-президента Украины Порошенко, пока что ни один их прогноз не сбылся, а предсказывали они и падение Донбасса в 2014-2022 гг., и успех украинского "контрнаступа" летом 2023 года – прим. ИноСМИ.)

Одним из ключей к нарушению логистической "линии жизни" российских войск в Крыму является мост через Керченский пролив. Это огромное сооружение длиной 19 километров. Его разрушение серьезно ограничит способность Москвы пополнять запасы своих вооруженных сил на юге Украины и значительно ослабит их.

Разрушить мост и прорвать "линию Суровикина"

Тогда украинские бронетанковые части смогут прорваться через "линию Суровикина" и выйти к Азовскому морю, в случае успеха разрезав российские войска напополам. Украинские линии фронта в Работном сейчас находятся всего в 120 километрах от Азовского побережья.

Украина дважды атаковала Керченский мост, последний раз в июле прошлого года ударом морских беспилотников, что вынудило Москву временно приостановить автомобильное и железнодорожное движение по мосту. В своем интервью The Economist президент Зеленский призвал Запад помочь Украине разрушить мост, предоставив Киеву немецкую крылатую ракету Taurus с дальностью 480 километров. Однако чиновники в правительстве Германии, по-видимому, при поддержке администрации Байдена, отказались сделать это из-за опасений, что это может "привести к эскалации войны".

Зеленский понимает, что Taurus мог бы стать идеальным оружием для разрушения моста, который уже ослаблен предыдущими атаками. Разработанная как крылатая ракета для разрушения бункеров, Taurus может запускаться с воздуха украинскими Су-24 (которые уже успешно используют Storm Shadow) и, если она оснащена еще вторичным зарядом, может нанести огромный ущерб любой конструкции из железобетона, сделав Керченский мост неработоспособным.

Как напоминал нам Клаузевиц почти два столетия назад, задача военных стратегов состоит в том, чтобы определить "решающую точку" и сконцентрироваться на ней. Президент Зеленский призвал нас помнить, что решающей территорией является Крым, и что немецкая крылатая ракета Taurus может стать тем западным оружием, которое может помочь Украине разрушить мост через Керченский пролив — и сделать 2024 год поворотным моментом в украинском конфликте.

Глен Говард (Glen Howard)