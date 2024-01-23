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ТАСС

Посол РФ заявил, что прямые поставки оружия Украине - красная линия в отношениях с Сеулом

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155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства
155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства.
Источник изображения: @parksunhaaa

По словам Георгия Зиновьева, в Москве считают Республику Корея одной из наиболее "дружественных из недружественных стран"

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Прямые поставки летального вооружения из Республики Корея на Украину приведут к переосмыслению перспектив двусторонних отношений Москвы и Сеула. Об этом предупредил новый посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев на встрече с российскими журналистами.

"До тех пор пока корейская сторона не пересекла нашу красную линию, которую мы обозначали в виде прямых поставок летального вооружения киевскому режиму, до этих пор мы готовы рассматривать Корею как перспективного партнера. До тех пор мы признаем, что двусторонним отношениям не нанесен критический ущерб", - сказал он. По его словам, в Москве считают Республику Корея одной из наиболее "дружественных из недружественных стран".

Он подчеркнул, что в России "серьезно относятся" к заверениям южнокорейской стороны, что у поставляемых из Южной Кореи за рубеж боеприпасов есть конечный пользователь. В декабре прошлого года газета The Washington Post выступила с утверждением, что "косвенные поставки" снарядов калибра 155 мм в интересах Украины из Южной Кореи оказались больше, чем объем поставок из Европы.

"Мы знаем, что Корея поставляет существенные объемы военно-технической продукции за рубеж, при этом корейская сторона нам сообщает, что такие поставки соответствуют правилам международной торговли, имеют конечного пользователя. И этим конечным пользователем не является киевский режим", - пояснил он.

"Мы призываем наших корейских партнеров столь же серьезно относиться к нашим заявлениям о том, что мы как ответственный член международного сообщества соблюдаем имеющиеся ограничения в ходе нашего продуктивного взаимодействия с КНДР. Мы не строим свою политику на основе так называемой мегафонной дипломатии или репортажей в СМИ, хотели бы основываться на фактах", - добавил он. 

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Страны
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
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