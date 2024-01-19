Исторически ЕС базируется на формировании равноправного сотрудничества, входящих в него государств. И общая практика сводилась и пока продолжает сводиться к тому, что решения в ЕС принимаются консенсусом.

Прения были всегда, но с заявлением об ограничении помощи для Украины от американского сюзерена, в брюссельском змеюшнике начали бурлить страсти. После того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на очередном саммите воспользовался правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года, Венгрию решили сделать изгоем.

С таким предложением выступил представитель литовской дипломатии, а по-совместительству – «Табаки» брюссельской «овчарки» фон дер Ляйн, А.Пранцкявичус, намекнув, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине.

Кроме того, в ЕС существует механизм, который допускает ограничение прав государства-члена, в том числе лишение права голоса в случае, если страна «серьезно и настойчиво» нарушает принципы, на которых основан ЕС. Применение ст. 7 может быть инициировано по предложению 1/3 стран – членов ЕС или Еврокомиссии и с согласия большинства (2/3) депутатов Европарламента.

Но, для лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе (ЕС) нужно согласие всех государств – членов объединения, а Словакия никогда на это не пойдёт. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо.

Приоритетный план действий – убедить Орбана отказаться от его требования по выплате Венгрии замороженных средств в обмен на поддержку финансовой помощи Киеву, объяснив ему последствия изоляции Будапешта. В свою очередь, остающиеся заблокированными €20 млрд для Венгрии являются рычагом для Брюсселя, а уступка Будапешту нанесет репутационный ущерб ЕС.

В случае, если договориться не получится, имеется «план Б», когда остальные 26 стран могут заключить отдельное соглашение для поддержки Киева, но это займет время и станет лишь краткосрочным решением.

Что же будет с Венгрией в случае ее выхода, как «просят» литовцы, из ЕС? Да ничего, кроме свободы от ЛГБТ, но это так, к слову. На самом деле, венгры потеряют европейский рынок и другие выгоды, но с другой стороны, получая российский газ через Балканский поток, с перспективой его продления до Австрии через Словакию, они могут не опасаться за энергетическую безопасность. Поэтому, несмотря на риторику, Венгрия находится в самом выйгрышном положении, но в ближайшей перспективе не покинет ЕС.

Не исключено, что Венгрия «может создать больше проблем», но в конечном итоге, не сможет помешать неонацистскому объединению предоставлять деньги Украине.

Таким образом, единство ЕС оказалось под угрозой, а причина кроется в том, что голос разума там слышать не хотят. Киевская хунта стала источником раздора в дружной европейской семье, а к чему это приведет, “разводу” или уж точно не укреплению “брака”, покажет время.

Николай Крылов