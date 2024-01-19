Место встречи – небо над Тайванем

Способна ли военная авиация Китая противостоять ВВС США

В новых условиях международной обстановки все большую актуальность приобретает господство в воздушном пространстве. Политическое и военное руководство ведущих в научно-техническом отношении зарубежных стран уделяет пристальное внимание развитию национальных ВВС, которые во многих государствах являются наиболее передовым компонентом вооруженных сил. При этом наиболее значительных результатов в развитии ВВС (как в качественном, так и в количественном отношении) добились в последние десятилетия две страны – США и КНР.

В военных конфликтах XXI века авиационная техника ВВС США и КНР не принимала участия в воздушных боях друг против друга. Это обстоятельство делает проблематичным сравнение реальных боевых возможностей летательных аппаратов (ЛА) двух стран. Большинство сравнительных оценок экспертов в отношении американской и китайской военной авиации носят субъективный характер и основываются преимущественно на изучении заявленных тактико-технических характеристик.

При этом за пределами оценок остаются задачи, цели, планы развития ВВС двух стран, а также возможные военные конфликты, в которых ЛА двух стран могут встретиться в бою.

ВОЕННЫЕ КРЫЛЬЯ АМЕРИКИ

Анализ состава парка ВВС США, по данным ежегодного бюллетеня с обзором военных потенциалов государств мира The Military Balance 2023, показывает, что на начало указанного года численность ВВС США составляла 328 600 человек на действительной службе. Кроме того, 117 497 человек числилось в резерве, а 106 700 человек – в ВВС Национальной гвардии США.

На вооружении имелось 4093 пилотируемых ЛА (а также 1289 в ВВС Национальной гвардии и 396 в резерве), 156 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 2130 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ), 450 межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Изучение официального сайта Министерства обороны США показывает, что непредсказуемая военно-политическая обстановка заставляет руководство США непрерывно совершенствовать национальные ВВС. В частности, ВВС США располагают самым большим парком стратегической бомбардировочной авиации в мире. По данным The Military Balance за 2023 год, на вооружении ВВС США состоят бомбардировщики В-52Н, В-2А и B-1B. При этом, как отмечают эксперты, самолеты B-1B переориентированы на выполнение неядерных задач.

Парк стратегических американских бомбардировщиков позволяет действовать за пределами досягаемости средств противовоздушной обороны противника. Сегодня только бомбардировщики B-2A обладают достаточной дальностью и способны безнаказанно проникать в области, защищенные современными системами ПВО и ПРО. Но парка таких самолетов недостаточно для поражения всех целей на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий, который военно-политическое руководство США считает приоритетным в XXI веке.

При этом далеко не все показатели данного компонента ВС США говорят об однозначном американском превосходстве в воздухе. Так, на 2024 год планируется списание не менее 310 самолетов (150 были в списке на 2023 год), но Конгресс США одобряет эти планы не полностью. В частности, американцы хотят избавиться от 42 штурмовиков A-10 Thunderbolt II, живучесть которых на современном поле боя вызывает сомнения. Ожидается также вывод из эксплуатации 260 истребителей к 2028 году. В этом списке числится 57 самолетов F-15C/D Eagle возрастом до 40 лет. Их планируется частично заменить на F-35A и F-15EX после полного вывода из эксплуатации к 2026 году.

Возможно списание даже F-15E. Их сокращение ожидается в 2025 году. Будут списаны также некоторые F-22A, а именно – 32 единицы Block 20, выведенные из эксплуатации и используемые исключительно в тренировочных целях.

Дальнейшие сокращения коснутся самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-3G, из которых на данный момент 13 выведено из эксплуатации. Планируется избавиться от последних 24 самолетов-заправщиков KC-10 Extender. Также считаются излишними последние три самолета боевого управления и целеуказания E-8 Joint STARS, 48 модульных разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper Block 1, три «самолета психологической войны» EC-130J Commando Solo и три уже почти музейных легких бомбардировщика A-29.

По части вертолетов ВВС США намерены отказаться от 37 машин HH-60G Pave Hawk, которые будут постепенно заменены на HH-60W Jolly Green II. Сокращению подлежат также 52 самолета T-1 Jayhawk (бизнес-джеты Beechjet). И наконец, принято решение не ремонтировать один B-1B после пожара двигателя, в результате чего в парке действующих остается 44 таких бомбардировщика.

ВОЗДУШНЫЕ АРМАДЫ НОАК

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), по количественному составу на 2023 год парк авиатехники НОАК находится на третьем месте в мире. Что касается качественного состава – здесь еще достаточно высок процент ЛА предыдущих поколений и иноземного производства.

Бомбардировочная авиация НОАК на 100% укомплектована не раз модернизированными, но морально устаревшими самолетами «Хун-6». В тактической авиации до 70% приходится на самолеты типа «Цзянь-7», «Цзянь-8», «Цзянхун-7» и «Цян-5» (они постепенно выводятся из состава ВВС). При этом Китай испытывает нехватку тяжелых транспортных самолетов, самолетов патрульной авиации и самолетов-заправщиков.

С начала 2000-х годов ведется планомерное качественное совершенствование авиапарка НОАК. Оно стало возможным не только благодаря закупкам зарубежной авиатехники и развертыванию на национальных предприятиях лицензионного производства, но и созданию на их базе (а во многих случаях копированию) собственных образцов авиатехники. Китайские инженеры стремятся получить из ведущих (особенно по части двигателестроения и разработки бортового оборудования) государств самые передовые технологии с целью их освоения и создания новейших конкурентоспособных образцов национальной авиатехники.

Переоснащение авиационного парка также увязано с проведением реформы ВС Китая, которая разделена на три этапа: 2000–2020, 2021–2035 и 2036–2049 годы. На первом этапе были сокращены численность личного состава и устаревшая техника, активизированы работы по модернизации существующих и разработке новых образцов вооружения и военной техники (ВВТ). Задачи второго и третьего этапов – выйти на уровень ведущих стран мира.

По данным британского издания Jane’s Information Group, военно-политическое руководство КНР не только сохраняет боевые возможности старой авиатехники, но и инициирует разработку новых моделей – например стратегических бомбардировщиков. Модификация бомбардировщика «Хун-6» имеет обозначение «Хун-6К» и существенные отличия от прежних версий. В носовой части (перед кабиной пилотов) установлена РЛС дальнего обнаружения и управления огнем. «Хун-6К» использует российские турбовентиляторные двигатели Д-30КП-2 мощностью 12 тыс. кгс/см2, у которых были изменены форма и размеры воздухозаборников.

Изучение баз данных SIPRI позволяет утверждать, что в настоящее время конструкторы Сианьского авиастроительного предприятия осуществляют разработку первого стратегического сверхзвукового малозаметного бомбардировщика под обозначением «Хун-20» (число 20 указывает на максимальную скорость 2.0 МАХа).

СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ

По данным института SIPRI, сегодня ВВС США гораздо мощнее китайских ВВС уже в силу тактико-технических характеристик используемых ЛА. Британский ресурс FlightGlobal опубликовал доклад, согласно которому США сохраняют преимущество, имея более 13 тыс. военных самолетов, 5163 из которых эксплуатируются ВВС США. Американские истребители F-35 Lightning и F-22 Raptor считаются одними из самых передовых боевых в мире.

ВВС Китая являются третьими по величине в мире с более чем 2500 самолетами, из которых около 2000 являются боевыми (согласно Докладу о военной мощи Китая за 2022 год). Таким образом, очевидное стратегическое превосходство в воздухе на стороне США. Хотя Китай быстро наращивает свою мощь и упорно создает перспективные образцы вооружений.

Пентагон и американский авиапром пока демонстрируют явное превосходство по части самолетов новейших поколений. По данным из открытых источников, США в 2017 году произвели 50 многоцелевых самолетов 5-го поколения F-35 и 26 самолетов 4-го поколения F-18. В 2018 году в США было построено 70 самолетов F-35 и около 14 F-18. В среднем в год США производят от 75 до 85 реактивных истребителей.

Кроме того, в указанные годы в США были произведены другие военные самолеты различного назначения. В их числе 15 самолетов-заправщиков KC-46A, пять самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye, 24 самолета-разведчика и постановщика помех P8A, 28 транспортных самолетов C-130J. Всего США производят приблизительно 130 пилотируемых ЛА ежегодно, не считая вертолетов.

Аналитики дают осторожные оценки количественных показателей китайской авиационной программы, объясняя ее традиционной китайской закрытостью. По их оценкам, Китай построил примерно 100 самолетов в 2017 году, в том числе две трети – боевых. В планах Китая – наладить производство самолета 5-го поколения J-31 и истребителя-«невидимки» J-20. При этом ожидается, что военный бюджет Китая к 2030 году будет удвоен. Он растет темпом примерно 5–10% в год. Поэтому Китай может к 2025 году догнать США по объемам производства самолетов 5-го поколения.

Но пока что США опережают и Россию, и Китай по части строительства самолетов 5-го поколения. Сегодня у Китая приблизительно 700 боевых самолетов 4-го поколения и до 25 истребителей 5-го поколения. К 2025 году Китай сможет увеличить количество самолетов 4-го поколения до 1100 и иметь от 60 до 120 самолетов 5-го поколения. К 2030 году у Китая может быть уже 1200–1600 самолетов поколения «4» и 200–500 самолетов поколения «5».

У ВВС США имеется около 450 самолетов 5-го поколения (F-22 и F-35) и приблизительно 1500 самолетов поколения 4 и 4+ (F-16 и F15s). Плюс в авиации ВМС США примерно 800 F-18, а у морской пехоты – 260 F-18. Предполагается, что у США будет примерно 1000 самолетов 5-го поколения в 2025 году и до 1500 – в 2030 году.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

В ежегодном отчете Министерства обороны США Конгрессу за 2023 год «Военные события и события в области безопасности с участием КНР» отмечается, что наиболее возможным сценарием столкновения ВВС США и ВВС НОАК в реальном бою может стать напряженность в Тайваньском проливе. В рамках проведения наступательных операций ВВС Китая могут нанести ракетные и авиационные удары по американским объектам и объектам их союзников в регионе.

Отмечается, что совместная наступательная операция НОАК будет включать в себя ракетные и воздушные удары, кибератаки и блокаду острова. Цели операции будут заключаться в ограничении оборонительных возможностей Тайваня, а также в подавлении морального духа населения острова и разрыва его связей с внешним миром.

В последнем докладе Международного центра стратегических исследований США (CSIS) «Китайская стратегия и вооруженные силы в 2023 году» отмечено, что главная цель китайцев – уничтожить островную систему ПВО, ракетные базы, военные аэродромы и самолеты, находящиеся на взлетно-посадочных полосах и в ангарах Тайваня. Главная цель НОАК на этом этапе – завоевание превосходства в воздухе.

Американские военные эксперты утверждают, что Китай способен нанести ракетные и авиационные удары, а также провести наступательную операцию в киберпространстве. Еще один возможный вариант заключается в нанесении ракетных ударов по командным пунктам и критически важной инфраструктуре с последующей стремительной десантной операцией с воздуха и моря, а также в захвате тайваньских военных объектов подразделениями китайского спецназа. В этом случае НОАК будет испытывать трудности с нападением без предупреждения.

ЧЕМ ОТВЕТЯТ США

Анализ открытых источников показывает, что на фоне обостряющегося противоборства между великими державами и общей турбулентности в сфере безопасности Пентагон продолжает реорганизацию национальных ВВС. В первую очередь речь идет о противостоянии США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Изменения коснутся организации, оснащения и обучения в ВВС США. Высшим руководством США одобрено формирование трех новых военно-воздушных оперативно-тактических групп, которые представляют собой реализацию эксперимента по развертыванию интегрированных подразделений.

Две из этих групп будут находиться под контролем Центрального командования ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток. Третья группа будет подчинена Индо-Тихоокеанскому командованию. В обозримой перспективе это именно те локации, где ВВС США и ВВС НОАК будут конкурировать за господство в воздухе.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

В результате сравнения ВВС США и ВВС НОАК представляется возможным сделать следующие выводы и обобщения:

1. Политическое и военное руководство как США, так и КНР уделяет пристальное внимание разработке новых образцов боевой авиации. Считается, что наличие в составе национальных ВВС обеих стран современных ЛА позволит поражать цели противника вне зоны действия систем противовоздушной и противоракетной обороны.

2. Наличие у США и КНР самолетов бомбардировочной авиации позволяет в мирное время выполнять задачу ядерного стратегического сдерживания. Учитывая нанесение возможного неприемлемого ущерба, потенциальный противник (в лице тех же США и КНР) вынужден будет заранее отказаться от участия в боевых действиях.

3. Конфликт на Украине – первый случай в истории, где ситуационная осведомленность даже младших командиров абсолютна. Основная часть образцов авиатехники, состоящей в парке военной авиации, произведена в Китае на национальных предприятиях оборонной промышленности. Несмотря на то что значительная доля парка состоит из авиатехники со сроками разработки свыше 30 лет, часть этих образцов не исчерпала возможностей к модернизации.

4. Регулярное проведение работ по модернизации самолетов и вертолетов позволяет Китаю существенно повышать летно-технические и эксплуатационные характеристики существующего авиапарка. В особенности это относится к самолетам вспомогательной авиации: военно-транспортным и специальным машинам на их базе, многоцелевым вертолетам. Что же касается боевых самолетов, в настоящее время китайская авиапромышленность обеспечивает их ежегодный выпуск в объеме, позволяющем осуществлять плановое перевооружение авиационных частей новыми типами самолетов, а также осуществлять их ремонт и модернизацию.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.