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ТАСС

Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности

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Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) и
Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) из состава 224-го летного отряда ВКС России. Банги, 15.10.2020.
Источник изображения: Телеграм-канал "Улыбаемся и машем"

Переговоры о создании базы ведутся по линии оборонных ведомств двух стран, рассказал Александр Бикантов

НАЙРОБИ, 18 января. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Появление российской военной базы на территории Центрально-Африканской Республики позволило бы укрепить безопасность в ней. Переговоры о создании базы ведутся по линии оборонных ведомств двух стран. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Банги Александр Бикантов.

"Нет сомнений, что в случае реализации проекта создания российской военной базы на территории ЦАР ситуация в стране станет более безопасной, что укрепит основу для защиты суверенитета ЦАР и роста благосостояния многострадального центральноафриканского народа. В этом случае привлечение дополнительных иностранных контингентов в страну было бы избыточным и, по сути, бессмысленным", - сказал он, добавив, что "проект открытия военной базы лежит в плоскости переговорного процесса по линии Минобороны двух стран".

Власти Центрально-Африканской Республики хотели бы увеличить число российских инструкторов в стране, однако конкретные сроки и возможная численность контингента пока обсуждаются, заявил Бикантов.

"В разное время официальные власти ЦАР высказывались в пользу увеличения численности российских представителей. Однако конкретные сроки и численность российского воинского контингента предстоит уточнить", - сказал он, отметив, что в настоящий момент в стране находятся 1 890 российских инструкторов, среди которых военные специалисты различных профилей, а также инструкторы для подразделений национальной полиции и жандармерии.

Ситуация в сфере безопасности в ЦАР улучшается благодаря армии страны при поддержке российских инструкторов, отметил Бикантов.

"Ситуация в сфере безопасности в стране имеет тенденцию к поэтапному улучшению. Главным образом благодаря способности правительственной армии ЦАР при консультативной помощи российских инструкторов оперативно реагировать на угрозы и успешно устранять их", - сказал он, добавив, что вызовы в сфере безопасности сохраняются. 

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