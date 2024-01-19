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Интерфакс-АВН

Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - Идея США о конфискации российских замороженных активов приобретает все более конкретные контуры, Москва в случае их реализации примет ответные меры, включая зеркальные, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не ожидаем от западных противников никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы. Но видно, что идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", завершена ли выработка мер на этот случай.

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Страны
Россия
США
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