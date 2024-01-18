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Интерфакс-АВН

Иран уважает суверенитет Ирака и Пакистана, но считает удары по целям на их территории правомерными - глава МИД Ирана

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Источник изображения: AP Photo/ Hadi Mizban

Давос. 17 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Иран с уважением относится к суверенитету Ирака и Пакистана, но считает, что удары по объектам "Моссада" и радикальной группировки "Джейш аль-Адль" на их территории соответствовали интересам региональной безопасности.

"Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Пакистана. Так же, как и Ирака. (...) То, что мы сделали, на самом деле соответствовало безопасности Пакистана, Ирака и всего региона", - подчеркнул Амир Абдоллахиян.

Он отметил, что на территории Пакистана Иран атаковал "исключительно террористов", являющихся членами "Джейш аль-Адль".

Кроме того, глава иранского МИД заявил, что целью удара Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по иракскому городу Эрбилю были объекты израильской разведывательной службы "Моссад".

"Мы нанесли удар высокоточными ракетами по базе "Моссада" в иракском Курдистане. (...) Мы получили разведданные от наших сил безопасности о месте, которое стало мишенью в иракском Курдистане. Данные разведки неоспоримы", - добавил министр.

Накануне иранские военные уничтожили две базы "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана. По данным иранских СМИ, базы располагались в одном из районов пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

В Пакистане заявили, что это является нарушением суверенитета и сообщили, что в ходе ударов погибли двое детей, и еще трое получили ранения.

Группировка "Джейш аль-Адль" основана в 2012 году, ее члены - приверженцы исламского течения салафитов. Она действует в основном на юго-востоке Ирана, где проживает много суннитов-белуджей и где существуют проблемы с режимом безопасности на границе с Пакистаном.

Группировка взаимодействовала с курдскими сепаратистами в Иране. Признана террористической организацией в Иране, США, Японии, Новой Зеландии.

В ночь на вторник КСИР нанес удары по целям в Ираке и Сирии. Сообщалось, что "баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и скоплений антииранских террористических группировок в регионе поздно вечером". В частности, отмечалось, что целью удара КСИР была "шпионская штаб-квартира израильского "Моссада" в иракском Курдистане".

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Страны
Ирак
Иран
Новая Зеландия
Пакистан
Сирия
США
Япония
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