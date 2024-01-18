Захарова: залог безопасности в Красном море – прекращение авантюр НАТО

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Залог безопасности в Красном море – прекращение силовых авантюр НАТО без одобрения Совбеза ООН. Одной из них стала серия ударов американских и британских военных по территории Йемена.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, «миротворческие» усилия Вашингтона и Лондона привели к усилению эскалации на Ближнем Востоке. Представитель МИД РФ утверждает, что достичь безопасности судоходства в Красном море возможно лишь при условии немедленного прекращении силовых операций, проводимых силами НАТО в регионе.

Захарова указала на то, что здесь проходит стратегически важный для мировой торговли маршрут. Среди прочего, для снижения напряженности и обеспечения безопасности в данном регионе следует как можно скорее прекратить кровопролитие в палестинском анклаве, а также урегулировать кризис вокруг Йемена. По ее словам, разрешению йеменского кризиса способствовало бы проведение полномасштабных переговоров с участием всех влиятельных политических движений страны.

Захарова осудила также создание странами Североатлантического альянса различных коалиций, не имеющих мандата Совета безопасности ООН и осуществляющих силовые действия вопреки нормам международного права.

У них никогда за последние десятилетия не получилось, используя подобную тактику и стратегию, улучшить ситуацию, избавить людей от страданий или урегулировать кризис

- заявила дипломат.