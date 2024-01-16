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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Скандинавия – подвергнется американской колонизации

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Скандинавия – подвергнется американской колонизации
Скандинавия – подвергнется американской колонизации.
Источник изображения: belvpo.com

Все отчетливее просматривается стремление США по военно-политическому охвату России и формированию НАТО полноценного восточного фронта от Финляндии до Румынии.

В частности, недавнее подписание США отдельных соглашений в области обороны с Финляндией, Швецией и Данией предоставляет американским ВС дополнительный плацдарм для военных действий на северо-западном направлении и в Арктической зоне. Наряду с этим началась трансформация командований группировок войск НАТО.

В частности, начато формирование объединенного центра управления воздушными операциями ОВС НАТО «Крайний Север». Кроме того, реформировано объединенное командование НАТО «Брюнссум» (Нидерланды). Теперь в зону его ответственности входят не только страны Балтии, но и Скандинавии. Более того, «Брюнссум» получил в подчинение межвидовое формирование экстренного реагирования (СПЗ), включающее 10 тыс. военнослужащих, 150 самолетов и 40 кораблей. Самое любопытное заключается в том, что за управление воздушным и морским компонентами будет отвечать Испания, входящая в американскую систему ПРО вместе с Польшей и Румынией. Так что можем ожидать в ближайшее время прибытия в Балтийское море эсминцев с Aegis Ashore из Испании.

В настоящее время в Европе размещается 32 тыс. американских военнослужащих, причем две трети из них распределены между Польшей и странами Балтии. Однако, их численность может увеличиться в несколько раз всего за 5 суток благодаря переброске войск из США. Кроме того, наличие складов заблаговременного хранения ВВСТ, таких как «Повидз», позволяют обеспечить всем необходимым целую дивизию ВС США.

Фактически, реализованные американцами шаги привели к тому, что Балтийское море превратилось во «внутреннее море» НАТО, а особый Калининградский район и Санкт-Петербург оказались в осаде. То же касается и Арктического пространства, где доминируют натовские ВМС, а российские суда вынуждены отойти на «безопасное» расстояние.

Таким образом, в перспективе в скандинавских странах стоит ожидать интенсификации совместных учений с участием США, развертывание сухопутных и воздушных контингентов, прибытие в регион морского компонента Aegis Ashore, а также модернизацию существующих военных объектов. Особое внимание будет уделено подготовке объектов к приему крупных сил ВС США и совершенствованию системы заблаговременного хранения вооружения и техники.

Николай Крылов

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