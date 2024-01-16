Хуситы не прекратят атаки в Красном море, пока идет операция Израиля в Газе - глава МИД Ирана

Дубай. 15 января. ИНТЕРФАКС - Йеменские мятежники-хуситы не прекратят наносить удары по израильским судам в Красном море до тех пор, пока Израиль ведет военную операцию в секторе Газа, заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Хуситы заверили нас, что они не подрывают безопасность на море, но их позиция такова: они будут предпринимать действия против израильских судов до тех пор, пока война в Газе продолжается", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" его слова с пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

По словам иранского министра, Тегеран через власти Швейцарии довел до сведения Вашингтона необходимость немедленно прекратить бои в Газе. Он также призвал США и Британию более не наносить удары по хуситам.

"Америка не может говорить о своем желании остановить войну и в то же время действовать против Йемена", - резюмировал министр.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.