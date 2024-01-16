Путин и Моди обсудили развитие российско-индийских отношений стратегического партнерства и ситуацию вокруг Украины - Кремль

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства. С удовлетворением отмечены достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Моди "выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах - президентских в России и парламентских в Индии".

"В контексте стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в БРИКС лидерами подчеркнута готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня Объединения. По словам Нарендры Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства", - -говорится в сообщении.

"Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины", - отметили в пресс-службе.

Условлено о продолжении личных контактов, добавили в Кремле.

Последний раз о разговоре Путина и Моди сообщалось 28 августа 2023 года.