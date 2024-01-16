Песков: встреча в Давосе по "мирной формуле" Зеленского - разговор ради разговора

По словам представителя Кремля, обсуждения без РФ по "формуле мира" лишены перспектив

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Обсуждения без России по так называемой формуле мира, предложенной Киевом, возможны, но они лишены перспективы для какого-либо результата. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча в Давосе по так называемой формуле мира, которую предложила украинская сторона, состоялась 14 января по инициативе Швейцарии и Украины.

"Без нашего участия, конечно, какие-либо обсуждения возможны, но они лишены перспективы для какого-либо результата", - прокомментировал представитель Кремля.

Встреча в Давосе по "мирной формуле" Зеленского - разговор ради разговора, он не может быть направлен на достижение результата, заявил Песков.