Осуществляющие разминирование освобождённых территорий сапёры оснащены новейшим инженерным оборудованием - Минобороны

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Инженерные подразделения ВС России проводят разминирование освобожденных территорий новых регионов России. Как сообщили в Минобороны, проводится сплошная очистка территорий от взрывоопасных предметов.

Российские военные продолжают работы по разминированию территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На сегодняшний день очищено более 48 тыс. гектаров территории, 600 км дорог, 240 км водовода, 770 км линий электропередач, 125 км газопровода, около 4300 зданий, обнаружено и уничтожено более 1 млн. 264 тыс. взрывоопасных предметов.

Работа очень тяжелая, отступающий противник минировал все, что мог. К тому же очень много неразорвавшихся снарядов, различных боеприпасов, устройств и т.д. Параллельно разминированию идет подготовка местных кадров, которые также включаются в работу. На сегодняшний день обучение в противоминных центрах прошли обучение более 3800 специалистов.

Группы разминирования оснащены новейшими средствами разведки и поиска взрывоопасных предметов. Саперы используют многофункциональные робототехнические комплексы "Уран-6", защитные костюмы ОВР-2-02, а также защиту более тяжелого класса - "Доспехи-КП-М".

Ранее сообщалось, что на полное разминирование только Донбасса может уйти от 20 до 30 лет. Примером может послужить Чечня, где до сих пор не закончено разминирование некоторых районов.