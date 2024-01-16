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Интерфакс-АВН

КНДР подтвердила успешный запуск гиперзвуковой ракеты - ЦТАК

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Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Гонконг. 15 января. ИНТЕРФАКС - Пхеньян подтвердил успех проведенного в воскресенье испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой. (...)Запуск проведен успешно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью испытательного запуска было "подтверждение характеристик планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средне-дальнего радиуса действия и надежности новых многоступенчатых сверхмощных твердотопливных реактивных двигателей".

Кроме того, по информации агентства, состоявшийся пуск "не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран".

"Главное управление ракетостроения объяснило, что нынешнее испытание служит одним из звеньев регулярной деятельности главного управления и оборонных НИИ для разработки мощных систем вооружений", - сообщает ЦТАК.

В воскресенье "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщал, что Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Проекты
ГЗЛА
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