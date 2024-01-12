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Интерфакс-АВН

Запуск японской миссии по исследованию марсианского спутника Фобоса перенесен на 2026 год - JAXA

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Фобос на фоне Марса
Фобос на фоне Марса. Комбинированное изображение на основе снимков, сделанных аппаратом Mars Express.
Источник изображения: ESA, DLR, FUBerlin, AndreaLuck

Вашингтон. 11 января. ИНТЕРФАКС - Запуск японской миссии по сбору образцов грунта со спутника Марса - Фобоса и возвращению их на Землю, ранее запланированный на конец этого года, перенесен на 2026 год, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) изданию SpaceNews.

По данным JAXA, перенос миссии Martian Moons eXploration (MMX) связан с необходимостью проверки возможностей новой ракеты-носителя H3, на которой должна стартовать японская автоматическая межпланетная станция, и дополнительного времени для подготовки автоматической межпланетной станции.

"В связи с необходимостью оценки результатов тестового пуска (новой японской ракеты) ракеты H3 и учитывая важность обеспечения достаточного времени для предварительной проверки MMX на земле, график запусков японских ракет был пересмотрен", - сообщило агентство изданию SpaceNews.

Японская ракета H3 совершила свой первый полет в марте 2023 года, но не смогла выйти на орбиту, поскольку двигатель ее второй ступени не сработал. Второй запуск H3 запланирован на 14 февраля с тестовой полезной нагрузкой и двумя небольшими спутниками.

Первоначально запуск MMX планировалось осуществить в сентябре 2024 года. Зонд должен был выйти на орбиту вокруг Марса в августе 2025 года и оставаться там в течение трех лет, прежде чем отправиться обратно на Землю и вернуться в сентябре 2029 года.

Решение отложить миссию MMX до 2026 года также связано со следующим доступным окном для запуска миссии к Марсу.

MMX - это космический корабль весом около 4 тонн, несущий набор инструментов, в том числе разработанных с участием NASA, для изучения Марса и двух его спутников - Фобоса и Деймоса. На зонде также будет находиться небольшой марсоход, совместно разработанный французским космическим агентством CNES и немецким аэрокосмическим агентством DLR для исследования Фобоса.

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